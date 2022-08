Rurociągiem "Przyjaźń" znów płynie ropa naftowa na Węgry - poinformowało w czwartek węgierskie Ministerstwo Technologii i Przemysłu w komunikacie.

Zdj. ilustracyjne / ZSOLT SZIGETVARY / PAP/EPA

Resort podał, że Węgry zaczęły otrzymywać surowiec z Rosji nad ranem w czwartek. Zapewnił też, że mimo kilkudniowej przerwy w dostawach krajowa podaż nie była zagrożona, gdyż Węgry mają zapasy ropy wystarczające na kilka tygodni.

Węgierski koncern MOL podał w środę, że przelał należność za tranzyt ropy naftowej ukraińskim odcinkiem rurociągu "Przyjaźń", dzięki czemu dostawy surowca mogą ruszyć południowym odcinkiem ropociągu w ciągu kilku dni.

4 sierpnia Rosja wstrzymała dostawy ropy południowym odcinkiem ropociągu "Przyjaźń" do Węgier, Słowacji i Czech, tłumacząc to tym, że nałożone na nią międzynarodowe sankcje uniemożliwiły zrealizowanie płatności za tranzyt surowca.

Wstrzymanie dostaw postawiło w trudnej sytuacji Węgry, gdzie od połowy listopada obowiązuje limit cen paliw. Cena benzyny 95-oktanowej oraz zwykłego oleju opałowego nie może przekraczać 480 forintów (5,69 zł) za litr.