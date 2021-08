13-letni Fawad w trakcie próby ewakuacji z Afganistanu zagubił swoją rodzinę. Został uratowany w niezwykle trudnych warunkach przez polskich żołnierzy. Od niedzieli starają się odnaleźć jego bliskich - poinformował na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

Jak dodał, informacja trafiła już do organizacji pozarządowych. Szef KPRM zwrócił się także z prośbą o udostępnianie wpisu i pomoc w poszukiwaniu rodziny Fawada.

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. 15 sierpnia wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu.

Od kilku dni na lotnisku Chopina w Warszawie lądują kolejne samoloty z ewakuowanymi. Wszystkich sześcioro Polaków z Afganistanu udało się przetransportować do Polski, natomiast obecnie trwa ewakuacja afgańskich współpracowników Polski. Żołnierze Wojska Polskiego ewakuują także współpracowników krajów sojuszniczych oraz personel niektórych instytucji, w tym m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obecnie do Polski udało się ewakuować już - jak poinformował we wtorek wiceszef MSZ Marcin Przydacz - około 750 osób.

Do Afganistanu zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy udał się Polski Kontyngent Wojskowy, liczący do 100 osób, który ma wspierać ewakuację afgańskich współpracowników Polski i innych krajów NATO z tego kraju.