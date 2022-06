Strajki pracownicze i braki kadrowe na lotniskach w całej Europie mogą popsuć pasażerom beztroskie wakacje. Na najbardziej popularnych portach lotniczych - m.in. w Londynie, Brukseli i Amsterdamie - już zapanował chaos. I nie zapowiada się, że będzie lepiej.

Schiphol - trzeci pod względem przewozów pasażerskich port lotniczy na świecie od tygodni boryka się z poważnymi problemami / JEROEN JUMELET / PAP/EPA

Strajk na belgijskich lotniskach

Zamieszania należy spodziewać się m.in. na lotnisku Zavenetem w Brukseli oraz w Charleoi. Od dziś (23 czerwca) przez trzy dni będą tam strajkować piloci i personel pokładowy Brussels Airlines i Ryanair. Pracownicy domagają się podwyżek i mniejszego obciążenia pracą.

Władze portu lotniczego Zaventem zaapelowały do podróżnych o zmianę rezerwacji lub podróż jedynie z bagażem podręcznym, a linie Brussels Airlines zdecydowały o anulowaniu w dniu rozpoczęcia strajku połowy swoich lotów.

Chaos na lotnisku Schiphol w Amsterdamie

Nie zapowiada się, że sytuacja poprawi się na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Trzeci pod względem przewozów pasażerskich port lotniczy na świecie od tygodni boryka się z poważnymi problemami. Głównym problemem portu są niedobory kadrowe. Wielu zwolnionych podczas pandemii Covid-19 pracowników znalazło zatrudnienie w innych sektorach i nie wróciło do wcześniejszej pracy. Dodatkowo sytuację komplikuje sezon wakacyjny, w którym tradycyjnie ruch pasażerski jest większy.

W rezultacie wielogodzinne kolejki do bramek bezpieczeństwa, odwoływane loty oraz wszechobecny chaos - stały się codziennością lotniska.

Obecnie kolejne linie lotnicze decydują się na zmniejszenie liczby swoich lotów ze stołecznego lotniska. Corendon zdecydował o przeniesieniu 150 lotów na lotnisko w Rotterdamie, easyJet przekazał w ubiegłotygodniowym komunikacie prasowym, że również zredukuje liczbę operacji z Schoiphol. Brytyjska linia nie podała jednak konkretnej liczby.



Precyzyjne dane podaje natomiast Transavia. Spółka należąca do KLM i Air France poinformowała, że w okresie od 7 lipca do 14 sierpnia anuluje 240 lotów, co będzie się wiązało z odwołaniem 13 tys. rezerwacji.



Bałagan na Heathrow i widmo strajku

Narzekają też pasażerowie lotnisk w Wielkiej Brytanii. Chaos, ze względu na brak personelu, panuje na przykład na londyńskim Heathrow. W weekend problemy z systemem bagażowym sprawiły, że setki podróżnych czekały ponad trzy godziny na odbiór walizek bez żadnego wyjaśnienia ze strony personelu, a media obiegły zdjęcia setek niewydanych podróżnym bagaży, które piętrzyły się w terminalu 2.

Braki kadrowe odczuwa też port lotniczy Londyn-Gatwick. Według personelu, wymagania są nieproporcjonalne do zarobków.

W lipcu strajk - w związku z obniżką płac spowodowaną pandemią - rozpoczną pracownicy British Airways.

Także brytyjskie tanie linie lotnicze easyJet poinformowały, że ze względu na brak personelu zmniejszą liczbę połączeń w kluczowym okresie letnim.

Eurowings odwołuje co 10. lot w Niemczech

W Niemczech co 10. lot odwołują należące do Lufthansy tanie linie lotnicze Eurowings. Reszta połączeń jest opóźniona, bo pasażerowie nie są odprawiani na czas. Ta sytuacja dotyka pasażerów z Polski - najgorzej jest z połączeniami z lotnisk w Düsseldorfie i Bonn. Panuje tu spory chaos, a pasażerowie żalą się, że tkwią godzinami w kolejce do odprawy tylko po to, by dowiedzieć się, że ich lot został odwołany bez podania przyczyny i że muszą spędzić kolejne godziny w kolejce, by odzyskać nadany bagaż i przebukować lot.

Firma tłumaczy to potężnymi problemami kadrowymi: dotyczą zarówno pracowników Eurowings, jak i obsługi naziemnej na lotniskach. Rzecznik tanich linii zapewnia, że sytuacja powinna się unormować do końca czerwca.

Tylko w Niemczech na lotniskach brakuje aż 2 tysięcy pracowników.

Strajki pracowników Ryanaira w Portugalii i w Hiszpanii

Jutro trzydniowy strajk ma rozpocząć personel pokładowy oddziału linii lotniczych Ryanair w Portugalii. Pracownicy domagają się wypłaty dodatkowych świadczeń za wakacje i Boże Narodzenie. Każde z nich odpowiada równowartości jednego miesięcznego wynagrodzenia.

Wypłaty tych świadczeń zostały wstrzymane przez Ryanair wraz z pojawieniem się w 2020 r. pandemii Covid-19 oraz drastycznym ograniczeniem liczby obsługiwanych przez przewoźnika lotów do Portugalii.

Jeśli dojdzie do strajku, odwołanych może zostać kilkadziesiąt lotów na terenie Europy, w tym do Polski.

Także personel pokładowy hiszpańskiego oddziału Ryanaira zapowiedział sześciodniowy strajk na przełomie czerwca i lipca. Głównym postulatem protestujących jest zwiększenie liczby pracowników.

