Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że skraca się czas, w którym można skorzystać z bonu turystycznego. Uprawnionych jest blisko 4,3 mln osób. Z danych ZUS wynika, że wciąż nieaktywnych jest 895 tys. bonów.

Od sierpnia 2020 roku rodzice mogą płacić za pomocą bonu turystycznego / shutterstock /

Od sierpnia 2020 roku rodzice mogą płacić za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce.

Od tego czasu transakcje opłacone za pośrednictwem bonu wyniosły 2,3 mld zł.

"Najwięcej zyskały firmy i organizacje z terenu województwa małopolskiego, bo rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu prawie pół miliarda złotych. Drugim województwem, gdzie do organizatorów turystyki trafiła największa kwota z transakcji bonami to firmy z województwa pomorskiego. Kwota transakcji bonami w Pomorskiem przekroczyła 418 mln zł" - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Dodała, że z pośród 4,3 mln przyznanych bonów aktywowano ponad 79 proc., czyli 3,4 mln, z czego przeszło 2 mln bonów zostało całkowicie wykorzystanych.

Wciąż nieaktywnych pozostaje ponad 895 tys. bonów na kwotę 619 mln zł.

Bon turystyczny - komu przysługuje

Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 roku, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus".

Rodzice dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku (październik - grudzień) także mogą wykorzystać bon turystyczny, mimo że wniosek o 500 plus złożyli po 31 grudnia 2021 r. Ważne, żeby zrobili to w ciągu trzech miesięcy od narodzin. Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli wniosek na początku 2022 r., na dziecko urodzone w 2021 r., też mogą liczyć na bon.

Bon turystyczny - jak z niego skorzystać

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Na dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak, aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Wystarczy wejść na swój profil, w zakładkę "ogólny", po lewej stronie ekranu jest zakładka "bon turystyczny". Po kliknięciu w nią należy uzupełnić niezbędne dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem.

Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego, ma 16-cyfrowy numer. Nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty.

Bon turystyczny - do kiedy jest ważny

To ostatnie wakacje z bonem turystycznym - jego ważność upływa 30 września.

Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu, ale co ważne, sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie.

Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.