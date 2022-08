Przed nami ostatnie dni wakacji. Co czeka nas w tym czasie w pogodzie? Najbliższe godziny przyniosą wytchnienie od upałów. Miejscami pojawią się opady deszczu, a nawet burze z gradem. Zdecydowane chłodniejsza od poprzednich będzie też najbliższa noc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje IMGW, Wielka Brytania, częściowo Europa Środkowa i Skandynawia są w zasięgu wyżu znad Morza Norweskiego. Pozostały obszar kontynentu obejmą niże z układami frontów atmosferycznych. Wschodnia i północna część Polski znajduje się pod wpływem niżu, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, zachodnia i południowa część kraju jest w zasięgu słabego klina wyżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu napływa umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie, na wschodzie zalega ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wolny wzrost ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wolno rosnąć.



W poniedziałek w kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, duże i tam wystąpią też przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu, północnym wschodzie i krańcach wschodnich miejscami mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 19 st. C, 21 st. C północnym zachodzie, w rejonach podgórskich i nad morzem do 26 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.



W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W północnej części kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu szybko zanikające burze. W rejonach podgórskich lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna od 11 do 15 st. C, na wybrzeżu cieplej około 16 st. C, na obszarach podgórskich chłodniej około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunku północno-zachodniego.



We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, głównie w północnej i centralnej Polsce. Na północy i wschodzie kraju możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 20 do 24 st. C, nad morzem i w rejonach podgórskich około 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i północny.



W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z postępującymi po południu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.



We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni, pod wieczór północny.(PAP)