Jedno zdjęcie - tysiące podobnych tragedii ludzkich

UNICEF obawia się, że 15-latka jest jedną z tysiąca dzieci - ofiar trzęsienia ziemi, jakie w poniedziałek nawiedziło Turcję i sąsiednią Syrię.

Liczba ofiar już teraz liczona jest w tysiącach, ale ratownicy obawiają się, że pod zawalonymi budynkami są kolejne ciała. Jeśli są tam uwięzieni żywi ludzie, ich szanse na przeżycie maleją z każdą godziną - panuje zima, w nocy temperatura spada miejscami poniżej 0. Stąd też szacunki WHO, które mówią, że tych ofiar może być nawet 20 tysięcy.

Kolejne 23 miliony ludzi, w tym 1,4 miliona dzieci, będzie zmagać się ze skutkami trzęsienia ziemi, które pozbawiło ich dachu nad głową, dostępu do jedzenia i źródła ciepła.

Trzęsienie ziemi objęło obszar ciągnący się przez ponad 300 km. W akcji ratowniczej zaangażowani są tysiące ludzi, także przybyli z zagranicy, w tym z Polski.

Pracują non stop, ponieważ 24 do 48 godzin po trzęsieniu ziemi określane są mianem "złotych godzin". To ostatnie godziny na szanse, by spod gruzów wydobyć żywych ludzi.