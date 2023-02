"To są ludzie, którzy nie mają żadnej pomocy. Państwo nie działa. Nie ma fundacji, pomocy społecznej, nie ma pomocy sąsiedzkiej, pomocy rodziny. Każdy ma tam zero - zero pieniędzy, zero środków do przeżycia, zero pomocy medycznej i zero szans na opuszczenie tego miejsca, więc tak naprawdę ratujemy życie" - powiedziała o sytuacji mieszkańców Syrii po trzęsieniu ziemi Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, która była gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak podkreśliła, "oczywiście większość ofiar tego trzęsienia ziemi to obywatele Turcji, ale Syryjczycy są w dużo gorszej sytuacji".

Wideo youtube

Jak przypomniał prowadzący rozmowę Paweł Balinowski, najnowszy bilans trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii to 5,3 ofiar śmiertelnych, 8 tys. osób uratowanych spod gruzu i prawie 400 tys. ludzi, którzy stracili dach nad głową. Paweł Balinowski zapytał o to, czego najbardziej potrzebują uratowani spod gruzów.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Olasińska-Chart o trzęsieniu ziemi: W Syrii państwo nie działa, ludzie są przerażeni

"Turcja jest krajem bardzo dobrze zorganizowanym"

Pamiętajmy, że to miejsce (w którym doszło do trzęsienia ziemi - red.), czyli zbieg Turcji i Syrii - miejscowość Gaziantep, a po stronie Syrii Kilis, na granicy, Idlib, Aleppo, Hama - to te regiony, gdzie obecnie jest ostra zima, to jest temperatura poniżej 5 stopni Celsjusza. Ludzie zostali pod gołym niebem - to czego potrzebują najbardziej, to szybkiej pomocy medycznej, schronienia i możliwości przygotowania się na najbliższe dni. To jest to, co w tej chwili ratuje życie - powiedziała Małgorzata Olasińska-Chart.

Jak zauważyła, "Turcja jest krajem bardzo dobrze zorganizowanym, to jest też członek wspólnoty NATO, to jest kraj olbrzymi z wielkimi zasobami i środkami do pomocy własnym obywatelom". Dodała, że "trzęsienie ziemi nawiedziło północno-zachodnią Turcję, głównie region Idlib, gdzie mieszka ponad 2 miliony przesiedleńców - nie tylko lokalnych mieszkańców tego regionu, ale także Syryjczyków, którzy nie chcieli mieszkać po drugiej stronie".

Wiemy, że ta część Syrii jest zrujnowana. Większość ośrodków zdrowia i szpitali została zniszczona w trakcie nalotów bombowych koalicji syryjsko-irańsko-rosyjskiej i dowiezienie pomocy humanitarnej, pomocy medycznej jest ekstremalnie trudne, ale udaje nam się to zrobić - mówiła.

"Państwo nie działa"

Paweł Balinowski zapytał swoją rozmówczynię o to, co mówią ludzie, którzy przeżyli trzęsienie ziemi. Są przerażeni. Mówią, że 75 proc. budynków w ich miastach runęło. Jeżeli w ogóle budynki były zbudowane z jakiegokolwiek rodzaju betonu, to był to beton kruchy, nieelastyczny, który ulega szybkiemu zniszczeniu przy najmniejszych trzęsieniach ziemi, a jest to obszar, na którym następują często katastrofy naturalne - odpowiedziała gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak podkreśliła, "to są ludzie (mieszkańcy Syrii - red.), którzy nie mają żadnej pomocy". Państwo nie działa. Nie ma fundacji, pomocy społecznej, nie ma pomocy sąsiedzkiej, pomocy rodziny. Każdy ma tam zero - zero pieniędzy, zero środków do przeżycia, zero pomocy medycznej i zero szans na opuszczenie tego miejsc, więc tak naprawdę ratujemy życie - zaznaczyła.

43 tys. dolarów od Polskiej Misji Medycznej

Dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej podkreśliła, że PMM uruchomiła "43 tys. dolarów na natychmiastową pomoc medyczną niosącą ratunek i ratującą życie". Te fundusze w całości przelewamy organizacji Physicians Across Continents, aby na miejscu w Turcji kupić bezwzględnie potrzebne środki medyczne, leki, antybiotyki, środki przeciwzapalne do ratowania życia i przewieźć je do Syrii. To jest nasz priorytet - ratować ludzi, którzy nie mają nic, a trzeba pamiętać, że to są przede wszystkim kobiety i dzieci. Mężczyźni bądź opuścili Syrię, bądź chowają się przed reżimem, a w obozach mieszkają przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne - dodała.

Gość Pawła Balinowskiego powiedziała, że "trzęsienie ziemi było płytkie i to jest też przyczyna, dlaczego jest tak rozległe". Objęło obszar około 300 km2 i rząd Turcji wylicza, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi w każdej z 10 prowincji, w której wystąpiło trzęsienie ziemi, potrzebuje pomocy humanitarnej. To jest kilkaset tysięcy osób - zauważyła.

Jak dodała, "w Syrii, już wiemy, że jest to około sto kilkadziesiąt osób, które straciły dach nad głową i nie mają dokąd się schronić".