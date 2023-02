Kucharze z Przemyśla razem z kolegami po fachu z całego świata pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. Gotują im lokalne jedzenie w ramach ekipy World Central Kitchen.

Maciej Łabuński, Łukasz Druzgała i Damian Soból z Przemyśla są w ekipie World Central Kitchen, która żywi ofiary trzęsienia ziemi w Turcji - podaje portal nowiny24.pl.

Rok temu o tej porze byłem na dworcu PKP w Przemyślu, a dzisiaj jestem w Turcji po trzęsieniu ziemi. Jestem w Elbistanie to miejscowość w epicentrum kataklizmu. Miasto wygląda jak po wojnie - przekazał Maciej Łabuński, właściciel i szef kuchni w jednej z restauracji w Przemyślu.

Przez wiele miesięcy, również we współpracy z World Central Kitchen, żywił uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy docierali do Przemyśla. Teraz pojechał do Turcji.

Ideą pomocy kucharzy WCK jest, w miarę możliwości, gotowanie świeżych potraw do których są przyzwyczajeni mieszkańcy danego regionu.

Staramy się gotować jedzenie zbliżone do tego, co jedzą Turcy. Nie używamy wieprzowiny ani alkoholu do gotowania. Ryż, fasola, jagnięcina, wołowina, dużo świeżych warzyw. Wszystko ostro doprawione. Gotujemy różnie czasem 1,5 tys., niekiedy 5 tys., a czasem nawet 10 tys. posiłków dziennie - mówi pan Maciej.

World Central Kitchen to światowa organizacja kucharzy, założona przez Jose Andres. Jej ideą jej pomoc poprzez przygotowywanie świeżego jedzenia, w miejscach katastrof humanitarnych, spowodowanych przez naturalne kataklizmy i wojny.