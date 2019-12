Wsparcie i promocja polskiej oraz światowej kultury i sztuki w Polsce, a także za granicą, promocja praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie działalności ekologicznej - to niektóre cele statutowe fundacji, którą zamierza powołać noblistka Olga Tokarczuk. Noblistka przekaże na rzecz fundacji 350 tys. zł.

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu pisarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 Olga Tokarczuk poinformowała, że trwają pracę nad statutem Fundacji Olgi Tokarczuk. Noblistka zadeklarowała, że przekaże na rzecz fundacji 350 tys. zł. Poinformowała też, że powołała do rady fundacji reżyserkę Agnieszkę Holland oraz oraz dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury pisarza Ireneusza Grina.

Jednym z celów statutowych fundacji ma być wsparcie i promocja polskiej i światowej kultury, sztuki w Polsce i za granicą. Fundacja ma zajmować się też wspieraniem praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wsparciem działalności ekologicznej.

Fundacja będzie zajmować się też przeciwdziałaniem dyskryminacji, prawami kobiet oraz wsparciem rozwoju regionu dolnośląskiego - powiedziała Tokarczuk.

Działalność ekologiczna

Dodała, że fundacja będzie prowadzić działalność kulturalną i artystyczną, w tym m.in. organizować stypendia i rezydencje artystyczne. Chcemy też zainicjować działalność ekologiczną obejmującą ochronę środowiska naturalnego (...). Chcemy szerzyć świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska oraz działać na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt - powiedziała pisarka.

Fundacja ma też działać na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracować w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

Chcemy też wspierać udział kobiet w życiu społecznym i kulturalnym, wpierać badania naukowe nad feminizmem, upowszechniać ochronę prawa człowieka, promować wolność słowa i swobodę wymiany myśli, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć - mówiła Tokarczuk.

Miasto wspomoże fundację Tokarczuk

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że miasto Wrocław na potrzeby fundacji przekaże willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów, która znajduje się przy ul. Krzyckiej. Miasto odrestauruje willę, chcemy zrobić to jak najszybciej. Chcemy, by to miejsce służyło literaturze i przez to chcemy wypełnić wolę Tymoteusza Karpowicza - powiedział Sutryk.

Partnerem strategicznym fundacji będzie Wrocławski Dom Literatury. Fundacja zostanie zarejestrowana najprawdopodobniej w styczniu.