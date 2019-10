"Mam rozpoczętą nową książkę, tylko od jakiegoś czasu nie mam kiedy do niej wrócić; ta książka wszystkich zaskoczy" – mówiła we Wrocławiu laureatka Literackiej Nagrody Nobla za 2018 r. Olga Tokarczuk. Dodała, że książka będzie miała premierę w przyszłym roku.

Olga Tokarczuk / PAP/Maciej Kulczyński /

Tokarczuk we Wrocławskim Domu Literatury powiedziała, że obawia się, iż po otrzymaniu Nagrody Nobla wobec jej literatury będą "niesamowite oczekiwania" i że jej literatura ma być teraz "próbą naprawiania świata".

Noblistka powiedziała, że praca nad jej nową książką jest zaawansowana. Mam rozpoczętą nową książkę, tylko od jakiegoś czasu nie mam czasu do niej wrócić; ta książka wszystkich zaskoczy - powiedziała.



Dodała, że będzie to książka ciekawa na poziomie, na jakim komunikuje się ona z czytelnikami. Na poziomie literackim, głębokiego kontekstu literackiego, do którego ta nowa książka nawiązuje - powiedziała. Pisarka poinformowała, że premiera jej nowej książki odbędzie się w przyszłym roku; być może jesienią.



Tokarczuk podkreśliła, że pisanie to jeden z najbardziej "samotnych zawodów świata". Podczas powstawania tekstu nie można się nim podzielić nawet z najbliższymi, nie można tego opowiedzieć, tylko w skrócie przekazać sens tego, o czym się pisze - powiedziała.