Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Dubaju (pula 1,83 mln dol.). Polska tenisistka, która na inaugurację miała wolny los, pokonała w drugiej rundzie Japonkę Misaki Doi 6:2, 6:4. Odpadła rozstawiona z "jedynką" Ukrainka Jelina Switolina.

Turniej WTA w Dubaju: Awans Świątek do 1/8 finału / DEAN LEWINS / PAP/EPA

Polka dość gładko zwyciężyła w pierwszym secie, a w drugim prowadziła już 5:1. Wtedy Japonka wygrała trzy gemy z rzędu, ale przy stanie 5:4 i swoim serwisie 19-letnia Świątek nie dała już żadnych szans starszej o dziesięć lat rywalce.



Rozstawiona w turnieju z numerem ósmym Polka, triumfatorka wielkoszlemowego French Open 2020, zajmuje w światowym rankingu 15. miejsce, najwyższe w karierze. Misaki Doi plasuje się na 77. pozycji. To była ich pierwsza konfrontacja.



Japonka w kwalifikacjach pokonała m.in. Magdalenę Fręch 7:5, 6:3.



Do Azji Iga Świątek udała się po wielkoszlemowym Australian Open. Potem zwyciężyła jeszcze w turnieju w Adelajdzie.



W 1/8 finału jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku utytułowanej Hiszpanki Garbine Muguruzy (nr 9.) z Amerykanką Amandą Anisimową.



Z imprezy w Dubaju odpadła we wtorek rozstawiona z "jedynką" Jelina Switolina. Ukrainka przegrała z doświadczoną Rosjanką Swietłaną Kuzniecową 6:2, 4:6, 1:6.