Samantha Stosur, triumfatorka US Open z 2011 roku, występem w rozpoczynającym się 17 stycznia Australian Open zakończy singlową karierę. 37-letnia tenisistka poinformowała, że później będzie jeszcze występować w deblu.

Samantha Stosur / JAMES ROSS / PAP/EPA

Samantha Stosur poinformowała o swojej decyzji w mediach społecznościowych.

"To naprawdę wiele dla mnie znaczy, że mogę skończyć przed moją rodziną, przyjaciółmi i australijskimi fanami, którzy byli przy mnie na dobre i na złe" - napisała. To będzie 69. występ Stosur w singlu w turnieju wielkoszlemowym, co jest rekordem wśród reprezentantów Australii i szóstym wynikiem w ogóle w tenisie kobiecym.

Doświadczona Australijka otrzymała dziką kartę na występ w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne, gdzie dwukrotnie, w 2006 i 2010 roku, dotarła do czwartej rundy gry pojedynczej.

Największymi sukcesami Stosur w singlu był triumf w US Open 2011 i dotarcie do finału French Open rok wcześniej.

W grze podwójnej Stosur ma na koncie cztery wielkoszlemowe triumfy, a w grze mieszanej - trzy.