Iga Świątek pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:1, 6:1 i awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Wuhan w Chinach. Spotkanie trwało godzinę i 19 minut. 24-letnia Polka w Wuhan gra po raz pierwszy w karierze.

Iga Świątek / ANDRES MARTINEZ CASARES / PAP/EPA

W 1. rundzie turnieju w Wuhan wiceliderka światowego rankingu miała wolny los, a w drugiej zmierzyła się z trzy lata starszą Bouzkovą, która w rankingu plasuje się na 41. pozycji.

Świątek grała bardzo dobrze i po kilkunastu minutach prowadziła 4:0. W kolejnym gemie niespodziewanie jednak zawiódł ją serwis. Czeszka odrobiła jedno przełamanie, ale na więcej w pierwszym secie Polka jej nie pozwoliła.

Świątek znów zanotowała serię czterech wygranych gemów z rzędu. W efekcie zamknęła partię 6:1, a drugą zaczęła od prowadzenia 2:0.

W drugim secie Czeszka co prawda zmniejszyła stratę na 1:2, ale później już żadnego gema nie wygrała. Choć niektóre wymiany były długie, była gra przewagi, to w kluczowych momentach lepsza okazywała się Świątek.