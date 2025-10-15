Kamil Majchrzak zakończył swój udział w turnieju ATP 250 w Sztokholmie na drugiej rundzie. Polski tenisista po emocjonującym, trzysetowym pojedynku przegrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą 4:6, 6:4, 5:7. Spotkanie trwało dwie godziny i 34 minuty.

Kamil Majchrzak / JOHN G MABANGLO / PAP/EPA

W pierwszym secie o zwycięstwie Sebastiana Kordy zadecydowało przełamanie w siódmym gemie. Kamil Majchrzak miał szansę na odrobienie strat w dziesiątym gemie, kiedy prowadził już 40:0 przy serwisie rywala. Niestety, Amerykanin obronił trzy break pointy i utrzymał prowadzenie, wygrywając partię 6:4.

Drugi set to popis gry Polaka, który wykorzystał słabszy moment Kordy w dziesiątym gemie i przełamał jego podanie. Dzięki temu Majchrzak wyrównał stan meczu, wygrywając 6:4.

Decydujący set przebiegał pod dyktando serwujących. Kamil Majchrzak skutecznie bronił się przed przełamaniami w piątym i dziewiątym gemie, jednak w jedenastym gemie nie zdołał już odeprzeć ataku Amerykanina. Korda objął prowadzenie 6:5, a chwilę później zakończył spotkanie przy własnym podaniu.

Kamil Majchrzak zajmuje obecnie 75. miejsce w światowym rankingu ATP. Sebastian Korda wraca do formy po problemach zdrowotnych. Obecnie plasuje się na 60. pozycji, choć jeszcze rok temu był 15. na świecie.

To był drugi pojedynek tych tenisistów - poprzedni, rozegrany w sierpniu w Winston-Salem, również zakończył się trzysetowym zwycięstwem Kordy.