Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek pokonali w poniedziałek rozstawionych z numerem 12. Portugalczyka Francisco Cabrala i Austriaka Lucasa Miedlera 6:4, 6:4 w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.

Jan Zieliński / ALEX NICODIM / East News

Jan Zieliński to dwukrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych w grze mieszanej (w parze z Tajwanką Hsieh Su-wei: Australian Open 2024 i Wimbledon 2024). W grze podwójnej wystąpił także w finale AO w 2023 r.

W niedzielę do 1/8 finału awansował także inny polski tenisista Karol Drzewiecki, któremu partneruje Brytyjczyk Marcus Willis. Drzewiecki i Willis wygrali z Australijczykiem Johnem Peersem oraz Amerykaninem Jacksonem Withrowem 3:6, 6:3, 7:6 (13-11).

Wynik meczu 2. rundy debla:

Jan Zieliński, Adam Pavlasek (Polska, Czechy) - Francisco Cabral, Lucas Miedler (Portugalia, Austria, 13) 6:4, 6:4.