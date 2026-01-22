Iga Świątek wygrała z czeską tenisistką Marie Bouzkovą 6:2, 6:3 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne.

Iga Świątek, Maria Marie Bouzkova / JOEL CARRETT / PAP

Iga Świątek awansowała do 3. rundy Australian Open 2026 po wygranym meczu z Marie Bouzkovą.

W sobotę wiceliderka światowego rankingu tenisistek zmierzy się z rozstawioną z numerem 31. Rosjanką Anną Kalinską.

Wcześniej, po nadspodziewanie długim, bo aż dwugodzinnym meczu, Świątek wygrała w pierwszej rundzie z Chinką Yue Yuan.

Tym razem emocji było znacznie mniej. 44. na liście WTA Bouzkova uległa Polce po godzinie i 19 minutach.

Kalinska w czwartek pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3. Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.