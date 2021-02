Rozstawiona z "15" Iga Świątek powalczy dzisiaj o awans do 1/8 finału Australian Open. Rywalką 19-latki będzie niespełna 24-letnia Francuzka Fiona Ferro. Tenisistki spotkają się na korcie po raz pierwszy.

Iga Świątek w meczu drugiej rundy Australian Open z Włoszką Camilą Giorgi / Jason O'Brien / PAP/EPA

Z dwoma wcześniejszymi rywalkami w tegorocznej edycji Australian Open - Holenderką Arantxą Rus i Włoszką Camilą Giorgi - Iga Świątek miała rachunki do wyrównania: z każdą z nich wcześniej przegrała.

Tym razem z obiema rozprawiła bez problemu.

Na otwarcie rywalizacji na kortach w Melbourne pokonała Arantxę Rus 6:1, 6:3, zaś w drugiej rundzie odprawiła z kwitkiem Camilę Giorgi, wygrywając 6:2, 6:4.

Ze sklasyfikowaną na 46. pozycji w rankingu WTA Fioną Ferro Iga Świątek - 17. rakieta świata - zmierzy się po raz pierwszy.

Francuzka w drugiej rundzie turnieju wyeliminowała niespodziewanie rozstawioną z numerem 17. reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę.

Świątek i Ferro najlepiej czują się na kortach ziemnych.

Francuzka oba tytuły WTA, które ma w dorobku, wywalczyła właśnie na takiej nawierzchni. W Australian Open nigdy wcześniej nie dotarła do trzeciego etapu rywalizacji. Jako swój ulubiony turniej wskazuje natomiast French Open, w którym w ubiegłym roku dotarła do 1/8 finału: był to jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie.

Iga Świątek swój najlepszy wynik wielkoszlemowy osiągnęła również w ubiegłym roku i również na kortach im. Rolanda Garrosa: triumfowała wówczas w całym turnieju.

W Melbourne zatrzymała się przed rokiem na 1/8 finału - i jest to jej najlepszy dotąd rezultat, jeśli chodzi o Australian Open.

Dzisiaj będzie miała szansę na wygranie dziesiątego z rzędu meczu w Wielkim Szlemie. Zarówno we wszystkich siedmiu pojedynkach ubiegłorocznego French Open, jak i w obu spotkaniach trwającej edycji Australian Open nie oddała rywalkom nawet seta.

Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego i Fiona Ferro rozpoczną rywalizację prawdopodobnie około południa czasu polskiego. Będzie to ostatni piątkowy pojedynek na Margaret Court Arena: drugim co do wielkości obiekcie kompleksu Melbourne Park.

Iga Świątek jest obecnie w Australian Open naszą ostatnią reprezentantką w singlu. Wcześniej zarówno rozstawiony z "26" Hubert Hurkacz, jak i Kamil Majchrzak przegrali swoje mecze otwarcia.