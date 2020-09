Iga Świątek pokonała amerykańską tenisistkę Sachię Vickery 6:7 (5-7), 6:3, 6:4 w dokończonym w piątek meczu i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. 19-letnia Polka po raz pierwszy w karierze dotarła do tego etapu nowojorskiego turnieju.

