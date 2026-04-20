Hubert Hurkacz ma nowego trenera. Francuz Gilles Cervara zostanie opiekunem sportowym polskiego tenisisty. Wcześniej trenował m.in. Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, który pod jego skrzydłami wygrał wielkoszlemowy US Open.

Hubert Hurkacz na Australian Open / MARTIN KEEP/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Nowy trener został zaanonsowany w poniedziałek. Cervara pojawił się na nagraniu treningu Hurkacza zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Informację o zatrudnieniu Francuza przez 29-letniego Wrocławianina potwierdził następnie zespół tenisisty.

45-letni szkoleniowiec jest najbardziej znany ze współpracy z Miedwiediewem, którego prowadził w latach 2017-2025. Rosjanin wywalczył z nim 12 tytułów cyklu ATP, z których największy to wielkoszlemowy US Open.

Konsultantem w sztabie Hurkacza niezmiennie pozostaje były czechosłowacki tenisista Ivan Lendl.

W światowym rankingu tenisistów Hubert Hurkacz utrzymał 63. miejsce. Liderem pozostaje Włoch Jannik Sinner, który wyprzedza Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Hurkacz w minionym tygodniu odpoczywał po niezłym w jego wykonaniu turnieju ATP 1000 w Monte Carlo.