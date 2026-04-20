Hubert Hurkacz ma nowego trenera. Francuz Gilles Cervara zostanie opiekunem sportowym polskiego tenisisty. Wcześniej trenował m.in. Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, który pod jego skrzydłami wygrał wielkoszlemowy US Open.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Nowy trener został zaanonsowany w poniedziałek. Cervara pojawił się na nagraniu treningu Hurkacza zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Informację o zatrudnieniu Francuza przez 29-letniego Wrocławianina potwierdził następnie zespół tenisisty.

45-letni szkoleniowiec jest najbardziej znany ze współpracy z Miedwiediewem, którego prowadził w latach 2017-2025. Rosjanin wywalczył z nim 12 tytułów cyklu ATP, z których największy to wielkoszlemowy US Open.

Konsultantem w sztabie Hurkacza niezmiennie pozostaje były czechosłowacki tenisista Ivan Lendl.

W światowym rankingu tenisistów Hubert Hurkacz utrzymał 63. miejsce. Liderem pozostaje Włoch Jannik Sinner, który wyprzedza Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Hurkacz w minionym tygodniu odpoczywał po niezłym w jego wykonaniu turnieju ATP 1000 w Monte Carlo.

