1 czerwca w Dniu Dziecka we Wrocławiu na kortach Spartan ruszy wyjątkowy tenisowy turniej. Jest to ogólnopolski turniej, w którym zagrają najmłodsi tenisiści w wieku do 12 lat. Nagrodę dla czwórki finalistów turnieju singlowego dziewczynek i chłopców - wyjazd na zawodowy turniej ATP 500 w Halle w Niemczech, ufundował najlepszy polski tenisista, wrocławianin Hubert Hurkacz.

Hubert Hurkacz / Norbert Scanella / PAP/EPA

Zawodom, które odbędą się w dniach od 1 do 4 czerwca 2023 r., Polski Związek Tenisowy przyznał rangę Super Serii, czyli najwyżej punktowanego turnieju w tej kategorii wiekowej. Mecze z pełną drabinka i turniejem deblowym będą rozgrywane jednocześnie na 15 kortach Centrum Treningowego Spartan przy ulicy Spiskiej i Pułtuskiej.

To szansa na zdobycie maksymalnej liczby punktów rankingowych. Jestem przekonany, że to będzie największy i najbardziej atrakcyjny turniej w Polsce. Bardzo cieszymy się, że to właśnie we Wrocławiu, rodzinnym mieście najlepszego polskiego tenisisty, będą rywalizować najzdolniejsi zawodnicy i zawodniczki w kategorii do 12 lat. Być może wśród nich będą następcy Huberta Hurkacza i Igi Świątek - mówi organizator turnieju Hubi Cup 2023 Radek Bielecki, prezes Come-On Tennis Club Wrocław.

Hubert Hurkacz w czasie wrocławskich rozgrywek skrzatów będzie walczył w Paryżu na turnieju Rolanda Garrosa.

Mam nadzieję, że ten turniej będzie dla młodych zawodników fantastycznym przeżyciem, i że dzięki przyjazdowi do Wrocławia poczują atmosferę zawodowego touru. Niestety nie będzie mnie na miejscu, ale wszystkim będę bardzo kibicował, a z czwórką finalistów turnieju singlowego dziewczynek i chłopców spotkam się w Halle, podczas turnieju ATP 500 - mówi Hubert Hurkacz.

Na najlepszych w kraju adeptów białego sportu czeka bowiem wyjątkowa nagroda główna ufundowana przez Huberta Hurkacza. Na jego zaproszenie czworo finalistów turnieju singlowego dziewczynek i chłopców będzie mogło pojechać na trzy dni do Halle w Niemczech, na zawodowy turniej ATP 500, ten sam, który w ubiegłym sezonie Hubert wygrał, pokonując w finale Daniiła Miedwiediwa.

Od dziecka sport jest dla mnie wielką przygodą i nie ma znaczenia, czy walczę o rower, jak kiedyś będąc dzieckiem na turnieju w Częstochowie, czy o prestiżowy puchar na turnieju ATP. Aktywność fizyczna to wielka frajda i nie trzeba wchodzić na podium, żeby czuć i wiedzieć, że odnosi się sukcesy. Każdy, kto staje do rywalizacji włożył w swoje przygotowanie wiele wysiłku i za to każdemu należy się medal - mówi Hubert Hurkacz.

Rozgrywkom będą towarzyszyć atrakcje, które Come-On Tennis Club Wrocław wspólnie z Centrum Treningowym Spartan przygotował dla młodych sportowców, ich rodziców i publiczności.

Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w drabinkach głównego turnieju będą mogli zagrać w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym o puchar Come-On Wrocław.

Turniej Hubi Cup 2023 rozpoczyna się w Dniu Dziecka, dlatego przy kortach planujemy strefę zabaw dla dzieci, a w pobliskim parku nasi instruktorzy poprowadzą gry i zabawy integracyjne, a także zajęcia na rolkach. Chcemy, aby to tenisowe święto było piknikiem rodzinnym z dużą dawką aktywności fizycznej - podkreśla Magdalena Wiśniewska, dyrektor Centrum Tenisowego Spartan przy ul. Spiskiej.

Organizatorzy Hubi Cup 2023 nie zapomnieli o dorosłych, dla których przygotowano amatorski turniej mikstowy Yonex Day. Będzie też można wziąć udział w darmowych wykładach i spotkaniach z ekspertami. Jednym z prelegentów będzie Przemysław Piotrowicz, trener Huberta Hurkacza odpowiadający za jego przygotowanie fizyczne.

Chętnie podzielę się wiedzą i odpowiem na wszystkie pytania. Z doświadczenia treningowego wiem, jak ważną rolę w tenisie odgrywa przygotowanie fizyczne, praca nad sprawnością i jak ma to wpływ na poruszanie się zawodnika po korcie - podkreśla Przemysław Piotrowicz.