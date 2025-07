Hubert Hurkacz nie wystąpi na US Open. Polski tenisista nie wrócił jeszcze do zdrowia po operacji kolana, którą przeszedł 30 czerwca. To kolejny turniej Wielkiego Szlema, który musi opuścić.

​Hurkacz w półfinale. Pierwsze takie zwycięstwo od 6 lat! Hubert Hurkacz nie zagra w ostatnim tegorocznym wielkoszlemowym turnieju US Open - poinformowali oficjalni organizatorzy nowojorskiego turnieju Wielkiego Szlema. Polski tenisista nie wrócił jeszcze do zdrowia Hurkacz kontuzji kolana doznał ponad rok temu, w drugiej rundzie Wimbledonu. Choć do gry wrócił już w sierpniu, to wiosną 2025 roku nadal grał z ortezą chroniącą staw. W czerwcu poinformował, że z powodu podrażnienia błony maziowej nie może wystąpić w Wimbledonie, a na początku lipca zdradził, że przeszedł artroskopię kolana. Wydawało się, że jest szansa na jego występ w Nowym Jorku, bo zaledwie trzy dni temu organizatorzy opublikowali listę par, które wezmą udział w rozgrywanym w nowej formule turnieju mikstów i Hurkacz znalazł się na niej razem z Chorwatką Donną Vekic. W US Open Hurkacz nigdy nie przebrnął drugiej rundy. Na tym etapie odpadł również w ubiegłym roku, a to oznacza, że absencja nie będzie dla niego kosztowna, jeśli chodzi o rankingowe punkty. US Open rozpocznie się 24 sierpnia. Trudny rok Hurkacza 28-letni wrocławianin przez ostatni rok rozegrał 37 meczów (bilans 21-16). Bardzo dobre spotkania, zwiastujące powrót do wysokiej formy, przeplatał jednak sytuacjami niepokojącymi. Zdarzyły mu się krecz, walkower czy rezygnacje ze startu w turniejach z powodów zdrowotnych. Pod koniec maja po zaciętym meczu przegrał z Serbem Novakiem Djokovicem w finale w Genewie, ale w czerwcu wycofał się przed spotkaniem drugiej rundy w holenderskim s'Hertogenbosch, a następnie opuścił turniej w niemieckim Halle, gdzie rok temu dotarł do finału. W efekcie w ciągu roku spadł w światowym rankingu z siódmego miejsca na 38.