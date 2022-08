Trwa rekrutacja wolontariuszy do Akademii Przyszłości - programu, który pomaga dzieciom z niską samooceną dostrzec swój potencjał i uwierzyć siebie. - Działając w Akademii naprawdę zmieniamy życie dzieci, ale i nasze własne, w którym jest więcej dobra! - mówi Justyna, wolontariuszka Akademii pełniąca rolę liderki, czyli osoby, która dba o działanie programu na danym obszarze.

"Wolontariat zmienił moje życie". Dołącz do Akademii Przyszłości / Materiały prasowe

W zeszłorocznej edycji Akademii Przyszłości wsparcie otrzymało 2 tys. dzieci, które mają trudności z niską samooceną, relacjami czy pewnością siebie. Każde dziecko przez rok uczestniczyło w indywidualnych zajęciach ze swoim wolontariuszem, na których mogło odkryć swój potencjał i zbudować poczucie własnej wartości. By w zbliżającej się edycji wsparcie mogło dotrzeć do kolejnych dzieci, potrzebni są wolontariusze.

Trwa nabór na liderów-wolontariuszy do nadchodzącej edycji Akademii Przyszłości. Jeden lider organizuje pracę 8 wolontariuszom ze swojego zespołu, którzy spotykają się ze swoimi podopiecznymi.

Odkryj w sobie impuls do pomagania

Zanim zostałam wolontariuszką zajmowałam się własnym rozwojem edukacyjnym i zawodowym - mówi Justyna. Gdy zobaczyła informację o naborze liderów do Akademii, poczuła to coś. Kiedy myślę o pierwszym impulsie, który się u mnie pojawił, to połączenie: gotowości do pomagania z okazją do pomagania. To jest tak, jak nasze pierwotne impulsy: walcz albo uciekaj, u mnie jest też pomagaj. Naturalna chęć wpisana w moje DNA - opowiada Justyna.

"Wolontariat zmienił moje życie"

Akademia Przyszłości to przestrzeń, w której dokonuje się przemiana: strachu w odwagę, pesymizmu w optymizm, nieśmiałości w śmiałość. Mogę śmiało powiedzieć, że wolontariat zmienił moje życie - mówi Justyna. Dotychczas w obliczu trudności moje myśli nierzadko pełne były strachu, niepewności i pesymizmu. Działając w Akademii, nauczyłam się zupełnie nowego sposobu myślenia. Zaczęłam mieć więcej pozytywnych myśli, związanych z tym, co dobrego zrobiłam, co robię i co jeszcze mogę zrobić dla innych. Widząc efekt moich działań, poczułam także ogromną satysfakcję i wiarę we własne możliwości - opowiada Justyna.

Jak pogodzić wolontariat z innymi obowiązkami?

Justyna na co dzień pracuje w branży finansowej. Uwielbia wszelkie formy aktywności fizycznej. W wolnym czasie zdobywa nową wiedzę i umiejętności - ostatnio zaczęła uczyć się języka chińskiego. Jako liderka chciałaby być dla wolontariuszy. Inspiracją, że da się łączyć wolontariat z pracą zawodową, pasjami, związkami, spotkaniami z przyjaciółmi. Jesteśmy w stanie wszystko pogodzić i cieszyć się po prostu życiem - powiedziała.

Wolontariusz wpływa na świat dziecka, a dziecko na świat wokół

Justyna jako liderka organizująca działanie Akademii na danym obszarze, przytacza historię jednego z wolontariuszy, który trafił do jej zespołu: Wierzę, że Akademia Przyszłości jest w stanie zmieniać czyjąś postawę. Zgłosił się do mnie wolontariusz, który chciał po raz pierwszy przystąpić do programu. Na początku nie miał jakiejś dużej motywacji. Natomiast to, w jaki sposób zmienił swoją postawę i wartości w toku trwania edycji było dla mnie zaskakujące. Wolontariusz powiedział: "Nigdy nie wiadomo, jak spotkania z wolontariuszem wpłyną na świat dziecka, i jak kiedyś to dziecko wpłynie na świat".

Justyna tak interpretuje to zdanie: Zauważył, że to, co robimy, jest naprawdę ogromną wartością i jesteśmy w stanie realnie zmieniać życie dzieci, pomóc im przezwyciężać trudności oraz wzmacniać ich potencjał. Po prostu poświęcamy im uwagę, tak mało w życiu tych dzieci jest osób, które po prostu na 100 proc. z nimi są.

Akademia Przyszłości łączy ludzi

Akademia Przyszłości szuka osób, które chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w ich lokalnej społeczności. 89 proc. liderów uważa, że nawiązało w Akademii relacje ze wspaniałymi ludźmi. Potwierdza to Justyna: Wciąż utrzymuję kontakt z moim zespołem, który niemal w niezmiennym składzie pozostał na kolejną edycję Akademii. Z każdą osobą łączy mnie szczególna relacja oparta na zaufaniu i otwartości. Myślę, że zawiązanie tak wspaniałych relacji było możliwe za sprawą głównej wartości, jaka kieruje naszym życiem - chęci niesienia pomocy.

Co napędza wolontariuszy do działania?

Justyna odpowiada z uśmiechem: Wszystkie piękne historie, cudowne emocje, które są u naszych podopiecznych. To naprawdę nas napędza i sprawia, że chcemy iść dalej.

Przyłącz się do Akademii w roli lidera

Na początku rola liderki wydawała się Justynie bardzo wymagająca. W krótkim czasie przyszła liderka zmieniła zdanie: - Te lęki były bezpodstawne. Program Akademia Przyszłości jest świetnie przygotowany, jeżeli chodzi o rozwój osób, które zajmują stanowiska liderskie. Mamy mnóstwo narzędzi, które pozwalają nam rozwijać nasze kompetencje.

W Akademii Przyszłości liderzy mają wsparcie merytoryczne oraz psychologiczne. Rekrutacja do tej roli wolontariackiej jest procesem, podczas którego przyszły lider ma czas na poznanie specyfiki pracy w praktyce. Kiedy lider już zacznie działać, ma możliwość telefonicznego konsultowania swoich wątpliwości z pedagożką i psycholożkami z helpdesku Akademii.

Ty też możesz zmienić świat dziecka, a także swój! Zostań liderem w Akademii Przyszłości, bądź inspiracją dla wolontariuszy i dzieci z najbliższej okolicy. Wejdź na www.superw.pl i wypełnij zgłoszenie.