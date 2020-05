Samotni seniorzy – to oni społeczną izolację związaną z pandemią COVID-19 odczuwają najbardziej. Osoby starsze, często wykluczone cyfrowo, nie przeniosą swojego życia do Messengera czy na Instagram, dlatego Szlachetna Paczka uruchomiła dla nich telefon wsparcia DOBRE SŁOWA. Seniorzy od kilku tygodni mogą korzystać ze wsparcia psychologów i terapeutów, którzy dodatkowo łączą ich z lokalnymi wolontariuszami Paczki. To od nas zależy, czy ta inicjatywa będzie trwać dalej! Wejdź na https://zrzutka.pl/z/telefon-dla-seniorow-m, by pomóc.

