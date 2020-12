"Pomaganie daje mi poczucie, że to, co robię ze swoim życiem ma też wpływ na innych. Mogę wykorzystać swój sukces właśnie do tego, żeby innym żyło się lepiej" - mówi Iga Świątek, zwyciężczyni French Open 2020, która wspólnie ze swoim teamem dołączyła w tym roku do drużyny Szlachetnej Paczki. Mimo że na korcie zostaje z przeciwniczką sam na sam, to przy każdej rozgrywce korzysta z siły i wsparcia całego sztabu. Dziś Iga Świątek współtworzy taki zespół pomocy dla rodziny pani Alicji, która musi mierzyć się z problemami zupełnie sama. W Szlachetną Paczkę zaangażował się cały Team Świątek: Tomasz Świątek, psycholożka Daria Abramowicz, trenerzy Piotr Sierzputowski i Maciej Ryszczuk oraz managerki Paulina Wójtowicz i Paulina Rożenek.

Iga Świątek i jej zespół / Materiały prasowe

Przychodzi taki moment w sportowej drodze, w którym nam jest lepiej. W którym zawodnik osiąga sukces. Jeżeli wówczas możemy w pewnym sensie coś oddać, podać dalej i pomóc komuś innemu, to dla nas jest to duża wartość, która ubogaca także nas - mówi Daria Abramowicz, psycholożka Igi. To jest właśnie ten moment, żeby móc komuś pomóc. Jesteśmy tutaj, żeby dla tej pani, dla tej rodziny robić prezenty - dodaje Tomasz Świątek, tata Igi, polski wioślarz, olimpijczyk z Seulu z 1988 roku.

Zobacz relację wideo z przygotowywania Szlachetnej Paczki przez drużynę Igi Świątek.

Walczyć samodzielnie, ale nie samotnie. Rodziny wciąż czekają na pomoc

Każdy zawodnik sportów indywidualnych jest sam na sam ze swoim przeciwnikiem w trakcie rozgrywek. Sam na korcie, jak Iga Świątek. W rzeczywistości może liczyć na wsparcie swojego zespołu. Ta świadomość daje ogromną siłę. Pozwala walczyć samodzielnie, ale nie samotnie. Podobnie wielu z nas w codziennym życiu może liczyć na drugiego człowieka, na bliskich, którzy się o nas troszczą.

Iga Świątek / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Mimo tego, że tenis jest indywidualnym sportem, to za mną stoi cały sztab ludzi, którzy mnie wspierają na co dzień. To jest właściwie moja druga rodzina - mówi Iga Świątek. Wypracowaliśmy sobie świetną relację, czuję, że mam wokół siebie sieć wsparcia.

Tego szczęścia bardzo często nie mają rodziny potrzebujące ze Szlachetnej Paczki, które zmagają się z przetrwaniem każdego kolejnego dnia samotnie, tak jak pani Alicja, której zdecydował się pomóc Team Igi Świątek. Ty też możesz pomóc na www.szlachetnapaczka.pl.

Komu pomaga Team Igi Świątek?

Pani Alicja ma czwórkę dzieci. Ich wychowaniem i utrzymaniem zajmuje się zupełnie sama. Jest im bardzo ciężko. Największym marzeniem kobiety jest to, by jej pociechy pomimo trudności nigdy się nie poddawały. Tak jak ona.

Pani Alicja, kiedyś pełna pasji, realizująca swoje pasje sportowe, studiująca, dzisiaj po bardzo trudnych doświadczeniach osobistych i opuszczeniu partnera, który stosował wobec niej przemoc, stara się stworzyć bezpieczny świat i możliwą przyszłość dla swoich dzieci. Dzieci, które nie marzą o niczym wielkim. Dla dzieci, które chciałyby po prostu mieć oddzielne kocyki, pod którymi śpią i wspólny wózek dla lalek - mówi Daria Abramowicz, psycholożka Teamu Świątek.

Team Igi Świątek przygotował Szlachetną Paczkę / Materiały prasowe

Czytając historię o pani Alicji... mieliśmy łzy w oczach. To jest naprawdę bardzo silna kobieta. Pokazuje, że z każdego przypadku, nawet ciężkiego, można wyjść - dodaje Paulina Wójtowicz, managerka Igi Świątek.

W Szlachetnej Paczce od zespołu Igi Świątek oprócz zapasów jedzenia, koców czy środków czystości znajdzie się też piętrowe łóżko - dzieci chciałyby spać każdy w swoim, ale niestety w mieszkaniu brakuje miejsca na pojedyncze łóżka.

Zgodnie z chęcią i postawą Igi, chcieliśmy przekuć jej sukces w jeszcze większe dobro. Szlachetna Paczka niewątpliwie niesie ze sobą misję, która jest bliska naszemu sercu - wspiera potrzebujące rodziny, które już nie mają siły prosić o wsparcie, które są często wykluczone i zapomniane. Cieszymy się, że możemy pomóc oraz zachęcić innych do zaangażowania się w pomoc - mówi Paulina Rożenek, PR managerka Teamu Świątek.

Pomaganie to sport drużynowy, ty też możesz pomóc!

Myślę, że w tym momencie bardzo istotne jest, by pokazać innym, że można pomagać, jak łatwo jest pomagać, ile to daje radości. Myślę, że widać, jaką radość nam to daje drużynowo - mówi Maciej Ryszczuk, trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta Igi Świątek.

To jest coś, co łączy ludzi. Nawet w naszym teamie, gdzie znamy się jak przysłowiowe łyse konie, jest to coś fajnego - dodaje Piotr Sierzputowski, trener polskiej tenisistki.

Wiele potrzebujących rodzin ze Szlachetnej Paczki wciąż czeka na pomoc. Nie pozwólmy, aby nie otrzymali wsparcia. Wielokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy się mobilizować i łączyć siły w najtrudniejszych momentach. Teraz jest właśnie taki moment. Ty i Twoja drużyna macie jeszcze kilka dni na pomoc!

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału, to jest duża satysfakcja. Poczucie, że można komuś pomóc jest bardzo pozytywne i daje dużo ciepła, zwłaszcza w tym zimowym okresie - zachęca Iga Światek.

Pomaganie to sport drużynowy. Nadal kilkaset rodzin czeka na wsparcie. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż tym, którzy mieli mniej szczęścia. Wciąż możesz im pomóc. Ty i Twoja drużyna macie jeszcze kilka dni na pomoc!