W najbliższy czwartek 8 października zaprezentowane zostanie hasło Michała Rusinka będące efektem zaangażowania autora na rzecz Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Tego dnia sentencja mająca zachęcać Polaków do udziału w wolontariacie wybrzmi za sprawą szeregu wydarzeń organizowanych w całej Polsce. Bez wolontariuszy, w tym wyjątkowo trudnym roku, pomoc może nie dotrzeć do tysięcy rodzin i dzieci. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić poprzez stronę: https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/.

