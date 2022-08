Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Kim oni są, dlaczego pomagają, czego nauczył ich wolontariat? Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl dostępne są historie wolontariuszy, którzy opowiadają o swoich zadaniach i motywacjach. Sprawdź, co daje pomaganie i sam dołącz do wolontariatu!

Potrzeba ponad 14000 wolontariuszy

Każdy Wolontariusz Szlachetnej Paczki to szansa na zmianę w życiu 3 rodzin, do których często z pomocą nie dociera nikt inny. Wolontariusz Akademii Przyszłości to szansa, że konkretne dziecko, które mierzy się z niską samooceną, spojrzy na siebie inaczej, uwierzy w siebie, zacznie dostrzegać swój potencjał.

Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka poszukują wolontariuszy

Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości na nadchodzące edycje programów. Ten wyjątkowy wolontariat daje możliwość bycia częścią społeczności, w której możesz poczuć, że twoje działanie przekłada się na realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących, że masz wpływ na losy konkretnych ludzi z najbliższego otoczenia - mówi Agnieszka Grzechnik, Dyrektorka Operacyjna Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka poszukują wolontariuszy

Kim jest Wolontariusz Szlachetnej Paczki?

Wolontariusze Szlachetnej Paczki odwiedzają potrzebujące rodziny w swojej najbliższej okolicy, poznają ich potrzeby, współpracują z darczyńcami w przygotowaniu i przekazaniu paczek w Weekend Cudów oraz kontynuują pracę z rodziną. By zostać jednym z nich wystarczy wysłać zgłoszenie na stronie www.superw.pl

Ania jest mamą, oligofrenopedagogiem, ale też wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Gdy zaczynała 3 lata temu, jej dzieci miały 4 miesiące i 2 lata. Wolontariat nauczył ją organizacji czasu, bo jak sama twierdzi “- Twoje 10 minut czy 15 poświęconych na przygotowanie opisu [historii potrzebującej rodziny] wieczorem może sprawić, że ktoś spędzi zimę w ciepłym pomieszczeniu, że ktoś będzie miał wreszcie lodówkę, o której marzył". Dla rodzin do których trafia jako wolontariuszka, Ania chciałaby być dla kogoś nadzieją na lepsze jutro. Sama nauczyła się od nich bardzo dużo, m.in. tego by nie osądzać zbyt szybko.

Inspirującą historię Ani obejrzysz na stronie www.jestemwolontariuszem.pl

Kim jest wolontariusz Akademii Przyszłości?

Akademia Przyszłości pomaga dzieciom uwierzyć w siebie. Wolontariusz Akademii Przyszłości podczas cotygodniowych, indywidualnych spotkań z konkretnym dzieckiem towarzyszy mu w przezwyciężeniu trudności i budowaniu poczucia własnej wartości. Do grona wolontariuszy tego programu społecznego można dołączyć poprzez stronę www.superw.pl.

Asia, wolontariuszka Akademii Przyszłości, przez rok spotykała się z 10-letnią Wiktorią. Rozmawiały, grały, rozwiązywały łamigłówki. Wiktoria czekała na te spotkania. Asia stała się dużą wartością w życiu tej nieśmiałej dziewczynki, którą przerażało wypowiadanie się na forum przed klasą. Asi zależało na tym, by być motywatorem, by Wiktoria uwierzyła, że potrafi, że jedyne co blokuje dziewczynkę to obawa przed porażką i brak wiary w siebie. Po roku spotkań Wiktoria nazwała Asię swoją przyjaciółką.

Pełną historię Asi znajdziesz na www.jestemwolontariuszem.pl.

Przykład Asi i Ani pokazuje, jak wiele może zmienić jeden człowiek. Zostań wolontariuszem - wejdź na www.superw.pl. Bądź wsparciem dla potrzebujących rodzin lub dzieci z twojej najbliższej okolicy.

Nadal trwa też rekrutacja liderów Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Liderzy Paczki i Akademii Przyszłości to wolontariusze, którzy wspierają innych wolontariuszy (takich jak Asia czy Ania) i organizują pracę swojego rejonu. Dzięki pracy jednego lidera Paczki pomoc może dotrzeć aż do 30 rodzin, Lider Akademii zaś to możliwe wsparcie dla 8 dzieci.

Kilkanaście tysięcy wolontariuszy w Paczce i Akademii

W poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości wzięło udział niemal 15 tys. wolontariuszy. Odmienili oni świat osobom potrzebującym i dzieciom, które w siebie nie wierzą. Rok temu dzięki ok. 13 tys. wolontariuszy Szlachetnej Paczki pomoc materialna o wartości ponad 68 mln zł trafiła do ponad 17 tys. potrzebujących rodzin i osób samotnych, zaś dzięki wolontariuszom Akademii Przyszłości 2 tys. dzieci, w minionym roku szkolnym, mogło pracować nad brakiem wiary w siebie.