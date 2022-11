„Dzięki Szlachetnej Paczce zaprzeczamy wszelkim twierdzeniom matematycznym, bo w tym przypadku dzieląc się, mnożymy!” – mówi Joanna Jabłczyńska, która w tym roku, wspólnie z Martą Żmudą Trzebiatowską, Karoliną Gorczycą, Mateuszem Janickim i Mikołajem Roznerskim przygotowuje Szlachetne Paczki dla dwóch rodzin w potrzebie.

Mikołaj Roznerski i Karolina Gorczyca / Jarosław Barański / Materiały prasowe

Zaangażowanie w Paczkę nie wymaga wiele. Wymaga przede wszystkim czasu i chęci. Ale czasu też niekoniecznie bardzo dużo. My będziemy pakować naszą Paczkę w trakcie dnia zdjęciowego, w przerwie obiadowej - mówi Mateusz Janicki i zachęca: Ty też możesz pomóc! Jeżeli chcesz wesprzeć kogoś potrzebującego, wejdź na www.szlachetnapaczka.pl .

Komu pomagają aktorzy w tym roku?

W tym roku razem z moimi koleżankami aktorkami i kolegami aktorami przygotowujemy Paczki dla dwóch rodzin. Jedną z nich jest rodzina pana Wojciecha - mówi Karolina Gorczyca.

Pan Wojciech pracował za granicą. Każdą wolną chwilę spędzał z żoną i dziećmi. Tworzyli pełną, szczęśliwą rodzinę. Niestety dwa lata temu żona pana Wojciecha zmarła. Przy porodzie czwartego dziecka, czyli Kajtka, mama dzieci zmarła i pan Wojtek tak naprawdę z dnia na dzień został sam z trzema córkami i noworodkiem na rękach - mówi poruszona Joanna Jabłczyńska.

Marta Żmuda Trzebiatowska i Mateusz Janicki / Jarosław Barański / Materiały prasowe

Żyją głównie z oszczędności, ale te oszczędności już powoli zaczynają się kończyć - dodaje Marta Żmuda Trzebiatowska. Sama doskonale wiem, jakie są potrzeby, kiedy ma się dzieci, a panu Wojtkowi po opłaceniu wszystkich rachunków zostaje 263 zł na osobę. To jest kropla w morzu potrzeb.

Drugą rodziną wybraną w tym roku przez aktorów jest Vira i Jewa - matka z córką, które w czerwcu uciekły z Ukrainy. Panie postanowiły zostać w Polsce na dłużej. Nie bardzo mają po prostu do czego wracać - tłumaczy Mateusz Janicki.

To, co mnie bardzo wzruszyło w historii tej rodziny to to, że, córka pani Viry ma ogromny talent plastyczny. Chce rozwijać swoje umiejętności malując. Ale mama dziewczynki nie ma środków na to, żeby zapisać ją na zajęcia dodatkowe - mówi Karolina Gorczyca.

Z jakąkolwiek rodziną nie miałam do czynienia, zawsze mnie ujmowało to, o jak podstawowe rzeczy proszą - podkreśla Joanna Jabłczyńska. W Paczkach przygotowywanych przez aktorów znajdą się artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność stała czy środki czystości, a także zimowa odzież czy szczególne upominki dla dzieci: materiały plastyczne oraz zabawki.

Dobro to wynik dzielenia! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

"Pomaganie to ludzki odruch"

Dobro, to jest wynik dzielenia się tym, co mamy. Nawet jeśli mamy niewiele - mówi Marta Żmuda Trzebiatowska. Kiedy starsza pani, która żyje skromnie, dzieli się swoim obiadem z pupilem. Albo kiedy mama, która jest zziębnięta, ale widzi, że jej dziecku jest zimno, zdejmuje kurtkę i oddaje dziecku. Pomaganie to ludzki odruch, zakorzeniony głęboko w nas.

Dzielić możemy się tym co materialne - kubkiem gorącej herbaty, kurtką czy ulubioną piłką. Może to być też czas, którego dzisiaj tak wielu z nas brakuje. Tak dzieje się w Szlachetnej Paczce. Rodziny w potrzebie zyskują nie tylko niezbędną do przeżycia pomoc materialną, ale także uwagę i zrozumienie, dzięki którym mogą poczuć się dla kogoś ważni - często pierwszy raz od wielu lat.

Kiedy dzielimy się swoim czasem, wówczas wysyłamy taki komunikat, że jesteśmy dla kogoś ważni, że ten ktoś może na nas polegać - mówi Marta Żmuda Trzebiatowska. Mówi się, że dobro wraca, ale coś w tym jest. Bo w momencie, gdy dajesz coś z siebie, to naprawdę mnóstwo zyskujesz.

Nie możemy uratować całego świata, ale możemy uratować świat jednej rodziny. Zachęcam - apeluje Mikołaj Roznerski.

Przygotuj Szlachetną Paczkę w większej grupie

Joanna Jabłczyńska / Jarosław Barański / Materiały prasowe

Taką paczkę w ramach Szlachetnej Paczki możemy robić w grupie. To nie muszą być trzy osoby, nie musi być pięć, może być nawet 100 osób! Może to być cała wioska, cały blok - przekonuje Joanna Jabłczyńska.

Pakując taką paczkę dla wybranej rodziny, możemy zaangażować się całą rodziną. Uczymy wówczas dzieci tego, że trzeba pomagać i wyciągać dłoń do tych, którzy mają mniej. Przygotowywanie Szlachetnej Paczki to może być taka też okazja do spotkania, która da nam wiele radości! - mówi Marta Żmuda Trzebiatowska.

Ty też możesz pomóc! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wesprzyj najbardziej potrzebujących.