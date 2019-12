W Szlachetną Paczkę angażują się od lat, ale w tym roku postanowiły połączyć siły, by pomóc na jeszcze większą skalę. Aktorki Olga Frycz i Maja Bohosiewicz oraz sportsmenka Joanna Jędrzejczyk - trzykrotna mistrzyni świata w boksie tajskim i kilkukrotna mistrzyni UFC - przygotowały wspólnie Szlachetną Paczkę dla dwóch rodzin włączonych do tegorocznego programu. - Szczęście drugiego człowieka jest dla mnie motywacją - mówi Joanna Jędrzejczyk. - To jest coś wspaniałego, że możemy pomagać i bardzo się cieszę, że coraz więcej ludzi interesuje się Szlachetną Paczką.

To nie jest mój pierwszy projekt i udział w Szlachetnej Paczce. Od ostatnich trzech lat jestem ambasadorką Szlachetnej Paczki - w swojej społeczności, grupie przyjaciół, gdzie organizujemy większe zbiórki - dodaje mistrzyni. Teraz mamy większe możliwości, dlatego razem z Mają i Olgą wybrałyśmy dwie rodziny, którym chcemy pomóc - dodaje.

Jako osoby gdzieś tam rozpoznawalne i popularne mamy taką możliwość, żeby propagować, mówić o tym, że pomaganie jest super, że lubimy ludzi i możemy pomagać - mówi Olga Frycz. Uwielbiamy spędzać razem czas, a jeżeli jeszcze możemy zrobić wspólnie coś dobrego i mówić o tym głośno, zachęcać ludzi, to jest to dla nas sama przyjemność - podkreśla.

Szlachetne przyjaźnie

Jedna z paczek zorganizowanych przez przyjaciółki trafi do dwóch mieszkających wspólnie seniorek. Pani Hania po śmierci męża musiała opuścić swoje mieszkanie. Od bezdomności uchroniła ją pani Grażyna. Od tego czasu kobiety mieszkają razem i wspierają się w codziennym zmaganiu nie tylko z tęsknotą czy samotnością, ale także problemami finansowymi oraz niedokończonym remontem wspólnego lokum.

Osoby samotne i starsze, mimo że ledwo mają co do garnka włożyć, mówią, że najbardziej im brakuje spotkania z drugim człowiekiem, żeby z kimś porozmawiać. Taka inicjatywa, gdy dwie przyjaciółki, żeby oszczędzić pieniądze, stwierdziły, że łatwiej będzie zamieszkać razem, jest piękna - komentuje Maja Bohosiewicz.

Zdarzenie losowe czy śmierć bliskiej osoby to częsty powód znalezienia się w biedzie. Dwie kobiety, które po śmierci bliskich zamieszkały razem, by się wspierać, to najlepszy przykład na to, że trudne sytuacje mogą być fundamentem przyjaźni i nowego życia. Szlachetna Paczka łączy ludzi wokół idei niesienia mądrej pomocy, dając potrzebującym nadzieję, że dzięki wsparciu innych mogą coś zmienić.

W zgodzie z ideą mądrej pomocy

To jest ten moment, kiedy mówimy - nie kupuję sobie prezentu, daję na Szlachetną Paczkę i kupię komuś pralkę, dam na kurtkę, zapewnię możliwość edukacji, bo ludzie często proszą o kursy zawodowe, na które ich nie stać, a które dają im możliwość wyciągnięcia się z tej biedy - tłumaczy Maja Bohosiewicz. Szlachetna Paczka to jest ten moment, żeby dać pomocną dłoń i pokazać drogę w stronę lepszego życia - mówi.

Jedna z paczek zorganizowanych przez przyjaciółki trafi do dwóch mieszkających wspólnie seniorek. / Materiały prasowe

Ja przeszłam tę drogę z niczego do czegoś i ludzie widzą te wszystkie dobra, sukces, ale nie widzą ciężkiej pracy i jak do tego ciężko się dochodzi. Ja chcę ludziom dawać nadzieję, że każdy może przejść tę drogę - nie od zera do bohatera, ale z niczego do czegoś, że każdemu może się udać - dodaje Joanna Jędrzejczyk.

W paczce przyjaciół siła

Drugą rodziną, której pomagają Bohosiewicz, Frycz oraz Jędrzejczyk jest małżeństwo z dwójką dzieci.

To nie lada wyzwanie - przyznała Joanna Jędrzejczyk. Potrzebna jest pralka, biurko, łóżko. Tata potrzebuje szkolenia zawodowego, żeby znaleźć lepiej płatną pracę. Rodzina myje się w plastikowej wanience, więc wpadłyśmy na pomysł, że jeżeli znaleźli by się życzliwi ludzie, to zrobilibyśmy także remont tej łazienki - dodaje.

Wiele osób wstrzymuje się przed przygotowaniem Szlachetnej Paczki ze względu na obawę przed spełnieniem bardziej wymagających potrzeb danej rodziny. W internetowej bazie rodzin na www.szlachetnapaczka.pl można znaleźć zarówno potrzebujących, takich jak pani Grażyna i pani Hania, dla których największym marzeniem jest otrzymanie zapasu żywności, miksera czy suszarki do włosów, jak i rodziny, którym brakuje niemal wszystkiego. W takiej sytuacji warto - tak jak Maja Bohosiewicz, Olga Frycz i Joanna Jędrzejczyk - zebrać grupę przyjaciół, bliskich czy współpracowników i wspólnie z nimi odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby tych, którym zabrakło szczęścia.

Szlachetna Paczka to jest ta realna pomoc, kiedy każdy z nas może się zaangażować w taki sposób, na jaki go stać, na ile ma czasu - tłumaczy Maja Bohosiewicz. Nawet, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to może zrobić tę paczkę w trzydzieści osób i zebrać trzydzieści swoich współpracowników, przyjaciół, rodziny, żeby wspólnie stworzyć jedną paczkę - mówi.

Raport o biedzie 2019

Według najnowszego Raportu o Biedzie przygotowanego przez Szlachetną Paczkę liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 400 tys. Dziś ponad 2 miliony osób balansuje na granicy biologicznego przetrwania, w tym aż pół miliona dzieci. Wzrasta także liczba skrajnie ubogich seniorów. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat przybyło 60 tys. takich osób.

Nie wolno zapominać o tym, że wśród potrzebujących są osoby starsze i samotne - podkreśla Olga Frycz - Szlachetna Paczka mówi głośno o tym i pokazuje, jak wygląda życie i samotny czas właśnie takiej starszej osoby. Nawet jeżeli zgłasza się wolontariusz, który chciałby pomóc takiej starszej pani, ta pani mówi, że ona jeszcze daje sobie radę, że sąsiadka z drugiego piętra potrzebuje tej pomocy bardziej niż ona. Nie można zapominać także o takich osobach - dodaje.

Zapoznaj się w pełną treścią raportu: www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/

Z pomocą do tych, którym zabrakło szczęścia

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl wciąż można poznać historie najbardziej potrzebujących rodzin, oraz zdecydować, dla kogo przygotujemy dedykowaną pomoc. Do internetowej bazy wciąż trafiają nowe opisy. Darczyńcą może zostać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl, poznać historię, potrzeby i marzenia wybranej rodziny oraz wspólnie z przyjaciółmi czy bliskimi przygotować paczkę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przygotować Szlachetnej Paczki, wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz inną formę pomocy. To ważne, aby projekt wspierać również finansowo. Bo to, do ilu rodzin są w stanie dotrzeć wolontariusze i jak skuteczną, odpowiadającą na prawdziwe potrzeby, mądrą pomoc są w stanie im zaproponować - zależy od naszych dobroczyńców. Dzięki nim Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny. Do takich rodzin i seniorów jak z Raportu o Biedzie, który można przeczytać na www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/.

Pomyśl o tych, którym zabrakło szczęścia. Możesz im pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl.