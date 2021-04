„W tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy Zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei” - powiedział papież Franciszek podczas Mszy Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w Watykanie.

Papież Franciszek celebrował Wigilię Paschalną w Watykanie / REMO CASILLI / POOL / AFP / PAP/EPA

Przyjmijmy i my zaproszenie Wielkanocy: idźmy do Galilei, gdzie Zmartwychwstały Pan idzie przed nami - zachęcał papież w homilii.

Tłumaczył, że pójść do Galilei oznacza zacząć od nowa, "ponieważ istnieje nowe życie, które Bóg jest w stanie w nas odnowić niezależnie od wszystkich naszych niepowodzeń".

Jak mówił Franciszek, "także z ruin naszych serc, a każdy je zna, Bóg może zbudować dzieło sztuki, nawet ze zrujnowanych fragmentów naszego człowieczeństwa Bóg przygotowuje nową historię".

Podkreślił, że Bóg idzie przed ludźmi "w krzyżu cierpienia, spustoszenia i śmierci, ale także w chwale życia, które powstaje z martwych, historii, która się zmienia, nadziei, która się odradza".

/ REMO CASILLI / POOL / AFP / PAP/EPA

Papież położył nacisk na konieczność przemierzania nowych dróg przez wierzących, by - zaznaczył - "poruszać się w kierunku przeciwnym niż grób".

Zdaniem Franciszka wielu chrześcijan żyje "wiarą wspomnień", tak jakby Jezus był postacią z czasów minionych, "przyjacielem z młodości, którego już dawno nie ma, wydarzeniem, które miało miejsce dawno temu, kiedy jako dziecko chodziło się na katechezę".

Wyraził przekonanie, że wiara musi być żywa, a Bóg nie może być umieszczony wśród wspomnień z dzieciństwa.

Cytat Jezus nie jest postacią nieaktualną. On żyje, tu i teraz. Idzie z tobą każdego dnia, w sytuacji, którą przeżywasz, w próbie, przez którą przechodzisz, w marzeniach, które nosisz w sobie. dodał.

Papież przypomniał, że Jezus kierował swoje nauczanie do tych, którzy z trudem wiodą codzienne życie, do wykluczonych, słabych, ubogich. W jego oczach - mówił - nikt nie jest ostatni i nikt nie jest wykluczony.

Jezus - dodał Franciszek - "zaprasza do pokonywania barier, przezwyciężania uprzedzeń, zbliżania się każdego dnia do tych, którzy nas otaczają, do odkrywania na nowo łaski dnia powszedniego".

Bo poza wszelką klęską, złem i przemocą, poza wszelkim cierpieniem i śmiercią, Zmartwychwstały żyje i kieruje historią - wskazał.

Kolejna Wielkanoc w pandemii

W liturgii odprawionej w bazylice Świętego Piotra w reżimie sanitarnym uczestniczyło około 200 wiernych. Mszę przyspieszono z powodu godziny policyjnej, obowiązującej we Włoszech od 22.00.

W liturgii odprawionej w bazylice Świętego Piotra w reżimie sanitarnym uczestniczyło około 200 wiernych / REMO CASILLI / POOL / AFP / PAP/EPA

W związku z kryzysem sanitarnym wprowadzone zostały zmiany w przebiegu liturgii, które zaleciła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Zrezygnowano z obrzędu przygotowania paschału, czyli wielkiej świecy, będącej symbolem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie odbył się tradycyjny chrzest.

