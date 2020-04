Wielki Czwartek rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Ze względu na rygory sanitarne msze św. i nabożeństwa Triduum Paschalnego w Kościele katolickim, będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje i modlitwę w domach.

Od tego dnia do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w swojej historii: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum rozumie się jako trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy - pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap drugi - wydarzenia Wielkiego Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci - spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.



Chrześcijańskie Święta Wielkanocne nawiązują do Paschy - największej uroczystości religii żydowskiej, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Słowo Pascha, w jidysz Pajsoch, w tłumaczeniu na język polski oznacza przejście - odnosi się do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się w momencie powstania z martwych w Wielką Noc.



Wielki Tydzień, którego częścią jest Triduum Paschalne, jest świętowany dopiero od IV wieku, a samo Triduum Paschalne zastąpiło Triduum Sacrum, obchodzone do 1929 r.



Ostatnie trzy dni upamiętniające Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego przypominają trzy etapy jednego wydarzenia - zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.



Obecnie uroczystości wielkanocne rozpoczynają się mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Punkt kulminacyjny osiągają w Wigilię Paschalną, a kończą się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

Jak przeżyć Triduum Paschalne w domu? "To czas, w którym szczególnie modlimy się w naszych domach, jeszcze bardziej odkrywając znaczenie liturgii domowej w naszych rodzinach"

Kościół katolicki od początku epidemii stosuje się do wszystkich ograniczeń sanitarnych, wprowadzanych przez władze państwowe. Biskupi zwracają uwagę na konieczność przestrzegania tych rygorów dla dobra wspólnego, także w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych - podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.



Ks. Rytel-Andrianik zaznaczył, że od dnia ogłoszenia państwowych ograniczeń sanitarnych, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zalecił, by w Mszach św., liturgiach i nabożeństwach uczestniczyło do pięciu osób, nie wliczając w to w celebransów. Dodał, że dekrety w tej sprawie wydali biskupi diecezjalni. Przypomniał też, że udzielone zostały dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.

Cytat Pomimo obowiązujących rygorów księża biskupi proszą, by epidemia nie zabrała nam Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Zachęcają do łączenia się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. i nabożeństw w środkach społecznego przekazu. To czas, w którym szczególnie modlimy się w naszych domach, jeszcze bardziej odkrywając znaczenie liturgii domowej w naszych rodzinach. W internecie możemy znaleźć wiele propozycji na duchowe przeżycie tych dni.

Biuro Prasowe KEP podkreśla, że media społecznościowe, stwarzają możliwość komunikacji i tworzenia wspólnoty. W czasie, gdy pozostajemy w domach są odpowiednią przestrzenią, w której w prosty sposób możemy dzielić się tym, jak przeżywamy Triduum Paschalne i Wielkanoc, oraz dawać świadectwo wiary - zaznacza rzecznik KEP.



Zapraszam, by w Wielki Piątek publikować zdjęcia krzyży, które mamy w domach z cytatami z Pisma Świętego i hasztagiem #Krzyz. W tym dniu umieśćmy krzyż w centralnym miejscu naszego domu, zatrzymujmy się przy nim na modlitwę i adorację. Pomyślmy także o naszym życiowym krzyżu i prośmy Pana Jezusa, aby nam pomógł nieść nasz codzienny krzyż - powiedział.





Ks. Rytel-Andrianik zachęcił też, by w Wielką Sobotę zamieszczać zdjęcia koszyków wielkanocnych z hasztagiem #Swieconka.



Rzecznik Episkopatu zaproponował również, żeby w Niedzielę Wielkanocną publikować w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki z hasztagiem #Wielkanoc. Wiemy, że władze państwowe zalecają, by tegoroczne święta z powodu epidemii spędzić tylko w gronie domowników. Nie oznacza to jednak, że nie mamy być w kontakcie z rodzinami i znajomymi. Oprócz rozmów telefonicznych i przez komunikatory internetowe, możemy przesyłać bliskim wraz z życzeniami zdjęcia i nagrania naszych świątecznych stołów oraz tych, którzy przy nich zasiadają. W ten sposób będziemy wspólnie przeżywać radość, którą przynosi zmartwychwstanie Jezusa. Publikacja naszych domowych materiałów z hasztagiem #Wielkanoc pozwoli stworzyć "wirtualny stół wielkanocny" i rzeczywistą wspólnotę, choć za pośrednictwem mediów. Oczywiście nie zastąpi to bezpośredniego kontaktu, ale w tej trudnej sytuacji pozwala nam na wspólne świętowanie, tak by nikt nie był sam w tym czasie - powiedział ks. Rytel-Andrianik.



Zachęcił także, aby w czasie Triduum Paschalnego i Wielkanocy uczestniczyć w liturgiach poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe.