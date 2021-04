Sytuacja epidemiczna pozwala tylko nielicznym uczestniczyć w komunii św., podczas gdy życie wieczne jest właśnie uzależnione od spożywania darów eucharystycznych – mówił w swoim orędziu wielkanocnym przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Wierni podczas mszy świętej Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela / Paweł Supernak / PAP

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w orędziu wielkanocnym wyemitowanym na antenie TVP 3 Poznań podkreślił, że obecna sytuacja epidemiczna stawia wiernych w niezwykle niekorzystnej sytuacji. Pozwala ona tylko nielicznym uczestniczyć w komunii św., podczas gdy życie wieczne jest właśnie uzależnione od spożywania darów eucharystycznych - zaznaczył.

Ci, którzy tylko duchowo uczestniczą w transmisjach medialnych, muszą sobie zdawać sprawę z tego co tracą. Niech więc nieustannie towarzyszy wam wszystkim obecność osoby zmartwychwstałego Pana. Niech idzie On z wami, aby otwierać wam oczy na miłość, aż do końca - powiedział.

Hierarcha zaznaczył, że wierni powinni traktować Chrystusa jako osobę, a nie postać. Niestety dla większości chrześcijan Chrystus jest ciągle jeszcze postacią, o której być może nawet wiele wiedzą, ale nie żyją z Nim w osobistej relacji. Tymczasem zmartwychwstały Jezus żyje i nie jest postacią. Nie jest wspomnieniem z przeszłości, lecz jest osobą teraźniejszą, żyjącą - zaznaczył.

Dopóki nie nawiążemy z Nim egzystencjalnej relacji, pozostanie On na zewnątrz. Nie dotknie naszego umysłu, nie ogrzeje serca. Jeśli natomiast nawiążemy osobistą relację z Nim, wówczas w naszym życiu nastąpi przełom. Bo dzieli się ono na czas przed i po spotkaniu z żywym Chrystusem - mówił arcybiskup.

Przytaczając słowa św. Augustyna określił zmartwychwstanie Jezusa "naszą nadzieją". Faktycznie, jeśli wyeliminujemy Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, to każda dalekosiężna nadzieja pozostanie tylko iluzją - mówił abp Gądecki.

Metropolita zaznaczył, że zmartwychwstanie Jezusa nie jest mitem, utopią, snem czy wizją, lecz niepowtarzalnym, bo dotyczącym "Boga-człowieka" wydarzeniem. Jego echo po upływie 2 tys. lat nadal rozbrzmiewa w Kościele, który dalej przekazuje żywą wiarę Maryi matki Jezusa, wiarę Magdaleny i innych kobiet, które jako pierwsze ujrzały pusty grób - powiedział hierarcha.