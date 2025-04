W sercu malowniczej Orawy, w niewielkiej miejscowości Orawka (woj. małopolskie), kryje się jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych - kościół św. Jana Chrzciciela. Ten najstarszy kościół na Orawie, datowany na lata 1650-1656, przyciąga nie tylko swoją historią, ale również wyjątkowymi skarbami. Wśród nich są cztery unikatowe kurtyny, znane również jako opony wielkopostne.

Jedna z zasłon wielkopostnych w kościele w Orawce / Maciej Pałahicki / RMF24

W kościele w Orawce znajdują się cztery wspomniane opony, czyli zasłony wielkopostne. Lniane płótna, zdobione malowanymi scenami biblijnymi, są rzadkością na skalę światową.

Najstarsza z nich, datowana na rok 1676 (rok koronacji Jana III Sobieskiego), przedstawia scenę "Pieta pod Krzyżem" wraz z trzynastoma wyobrażeniami narzędzi Męki Pańskiej.

/Maciej Pałahicki, RMF FM /RMF24

Pozostałe trzy płótna, pochodzące z początku XIX wieku, to: "Biczowanie Chrystusa", "Pokutująca Maria Magdalena" i "Matka Boża Siedmiobolesna".

/ RMF FM, Maciej Pałahicki / RMF24

/ Maciej Pałahicki, RMF FM / RMF24

Ich wyjątkowość polega nie tylko na tematyce, ale i na technice wykonania - są malowane farbami temperowymi na lnianym płótnie. Najstarsze z nich charakteryzuje się wyjątkowo grubymi nićmi.

Co dla mnie jest istotne, to najstarsze płótno z Orawki należy do typu Arma Christi. To są specjalne płótna, na których namalowano wyobrażenia narzędzi Męki Pańskiej. I takich płócien zidentyfikowano na świecie 11. W Polsce mamy 4. Oprócz Orawki jedno znajduje się w Łopusznej, jedno w Tłuczani i jedno na Podkarpaciu, na zamku w Odrzykoniu. A w przyszłym roku to płótno będzie miało 350 lat. I dlatego chciałabym, żeby po prostu wróciło do dawnej świetności - mówi przewodniczka po kościele w Orawce Lucyna Borczuch.

Artyzm, liturgia i historia w jednym

Oprócz niezaprzeczalnych walorów artystycznych kurtyny pełnią również ważną funkcję liturgiczną. W przeszłości zasłanianie ołtarzy w okresie Wielkiego Postu było powszechną praktyką w wielu kościołach, mającą na celu uświadomienie wiernym wyjątkowość tego okresu i skupienie ich uwagi na pokucie.

Dziś, dzięki staraniom parafii i lokalnej społeczności, opony są prezentowane wiernym tylko przez kilka dni w roku - od Wigilii piątej niedzieli Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej, stając się wyjątkowym świadectwem tradycji i duchowości.

Znaczenie płócien jest ogromne nie tylko dla mieszkańców Orawki.

Są one przykładem niezwykłego dziedzictwa kulturowego, które przetrwało wieki, będąc świadkiem zmian historycznych, społecznych i religijnych.

/ Maciej Pałahicki, RMF FM / RMF24

To, co czyni je jeszcze bardziej wyjątkowymi, to tajemnice z nimi związane, takie jak zaginione inskrypcje czy zmieniające się przez lata warunki ich przechowywania i ekspozycji.

Skąd takie cuda w małym kościele w Orawce? Zresztą niejedyne, kościół słynie bowiem z pięknych malowideł naściennych, organów i dzwonu z XVII wieku.

Kościół był budowany w czasie kontrreformacji. Czyja była władza, tego religia. A ponieważ panowie gruntowi byli protestantami, ale te ziemie należały do cesarstwa, do Królestwa Węgierskiego, to jednak (...) cesarz postawił kropkę nad i. Dlatego jego herb tutaj się znajduje - usłyszał reporter RMF FM.

Opony z Orawki zostały na początku XXI w. zakonserwowane i możemy je ponownie podziwiać od 2014 roku.