Mazurek wielkanocny nie musi być szczególnie pracochłonny. Mamy prosty przepis na ten przysmak.

Mazurek malinowy / RMF FM

Jest lekki, ładnie wyglada i najważniejsze - smakuje naprawdę dobrze. Oto przepis na mazurek malinowy:

Składniki na spód:

200 g mąki pszennej

150 g masła

1 żółtko jajka



3 łyżki cukru pudru

Nadzienie:



4 łyżki dżemu malinowego

130 g schłodzonego serka mascarpone



130 g schłodzonej śmietanki kremówki



2 lub 3 łyżki cukru pudru



Mazurek malinowy / Malwina Zaborowska / RMF FM

Przygotowanie:



Łączymy składniki na ciasto: ręcznie lub w malakserze. Z ciasta formujemy kulę i owijamy ją w folię. Wkładamy na minimum 20 minut do lodówki. Następnie rozwałkołujemy (ciasto powinno mieć okołó pół centymetra grubości) i przekładamy na blachę. Całe ciasto nakłuwamy widelcem i wkłądamy jeszcze na minimum kwadrans do lodówki. W tym czasie nagrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy około 12 minut, zmniejszajac następnie temperaturę (do około 170 stopni Celsjusza) i pieczemy jeszcze przez kwadrans. Spód wyjmujemy z piekarnika i chłodzimy.

Przygotowujemy masę: Serek mascarpone dodajemy do śmietanki, miksujemy aż powstanie gęsta masa. Dodajemy cukier, dokłądnie miksujemy. Na końcu dokładamy dżem malinowy, dokładnie mieszamy.



Masę rozsmarowujemy na spodzie. Ozdabiamy bakaliamy - mogą być rodzynki, płatki migdałów, ale też inne bakalie i owoce kandyzowane.

