Wielka Sobota to dzień oczekiwania katolików na Zmartwychwstanie. Wtedy w kościołach do zmroku nie jest odprawiana żadna msza, a katolicy modlą się przy grobie Jezusa. W całej Polsce w tym dniu odbywa się też tradycyjne święcenie świątecznych pokarmów.

Przez cały dzień od piątkowego wieczoru katolicy modlą się przy Grobie Pańskim. Przez całą sobotę nie jest odprawiana żadna msza święta, aż do zmroku. Od rana zaczyna się za to święcenie pokarmów świątecznych. Święcenie pokarmów jest starą tradycją. Wyjątkowy posiłek chcemy przeżywać z Jezusem, dlatego święcimy pokarmy, a one często przypominają nam o Chrystusie. Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł na brzeg jeziora, to zasiadł z nimi do wspólnego posiłku - ­mówi o. Jan Maria Szewek, franciszkanin.

Najbardziej uroczysta liturgia w roku

Świętowanie Zmartwychwstania zaczyna się w sobotę wieczorem, dlatego uroczysta Wigilia Paschalna powinna rozpoczynać się po zachodzie słońca, gdyż według wierzeń, Jezus zmartwychwstał w nocy. Wigilia Paschalna jest bardzo uroczysta. Pierwsza część, to liturgia światła. Wierni spotykają się przed świątynią wokół ogniska, zostaje zapalony paschał i wprowadzony do ciemnego kościoła, ma on przypominać prawdę, że Bóg jest światłem świata. Liturgia Słowa też jest rozbudowana - 9 czytań. Następną częścią jest liturgia chrzcielna. Czwartą częścią jest liturgia eucharystyczna, czyli jednoczymy się z Chrystusem, którego przyjmujemy w Komunii świętej. To jest sensem każdych świąt, żeby przeżywać je w łączności z Jezusem - mówi franciszkanin.

Wigilia paschalna składa się z kilku części: liturgii światła, która zaczyna się przed kościołem od poświęcenia ognia i zapalenia paschału - specjalnej świecy, która zostaje wniesiona do kościoła. Śpiewane jest specjalne Orędzie Wielkanocne, które obwieszcza Zmartwychwstanie Jezusa.

Następnie odprawiana jest liturgia słowa składająca się z 9 czytań, którą kończy fragment jednej z ewangelii ogłaszający Zmartwychwstanie.

Po kazaniu rozpoczyna się liturgia chrzcielna, w czasie której wszyscy wierni odnawiają przyrzeczenia. W katedrach i większych kościołach w tym dniu udzielany jest sakrament chrztu osobom dorosłym.

Ostatnią częścią jest liturgia eucharystyczna, która w swoim kształcie przypomina uroczystą mszę.

Procesja rezurekcyjna. Wieczorem, czy rano?

Po wigilii paschalnej może rozpocząć się procesja rezurekcyjna. To tak naprawdę jest skandowanie na cześć Jezusa Zmartwychwstałego. To ogłaszanie światu, że Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć, grzech szatana - wyjaśnia o. Szewek.

W niektórych miejscach w Polsce rozpoczyna się ona bezpośrednio po Wigilii Paschalnej w sobotę wieczorem, ale w niektórych parafiach jest ona organizowana w niedzielny poranek. Noc z soboty na niedzielę jest nocą, kiedy Chrystus zmartwychwstał, dlatego procesje rezurekcyjne powinny się w tym czasie odbyć - wyjaśnia franciszkanin.

Za oboma rozwiązaniami przemawiają różne przesłanki. Z jednej strony Jezus zmartwychwstał w nocy, więc nie ma potrzeby czekać z procesją rezurekcyjną i można ją zrobić w sobotę, a z drugiej ewangelie mówią, że kobiety, które pierwsze spotkały Jezusa przyszły do grobu właśnie w niedzielny poranek.