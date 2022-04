Święta Wielkanocne to najważniejsze święta dla wszystkich chrześcijan, którzy obchodzą wtedy pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Najważniejsze są trzy dni, nazywane Triduum Paschalnym.

/ Zdjęcie ilustracyjne

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych katolicy rozpoczynają 40-dniowym czasem Wielkiego Postu, który zaczyna się w Środę Popielcową. Ten czas nawiązuje do 40 lat drogi Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, a także do 40 dni potopu i 40 dni postu Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem publicznej działalności.

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, który zwyczajowo jest świętem księży. To dzień, w którym katolicy wspominają ostatnią wieczerzę Jezusa z apostołami, kiedy ustanowił sakrament Eucharystii.

Niezwykła modlitwa rozpoczyna się już jednak w czwartek o poranku w czasie tzw. Mszy Krzyżma. Wtedy biskupi w swoich diecezjach razem z księżmi odprawiają uroczystą mszę, w czasie której poświęcone zostają oleje (chorych i krzyżmo). Służą one potem przez cały rok przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych. W czasie tej mszy wszyscy księża odnawiają też swoje przyrzeczenia.

W tym dniu katolicy często składają też życzenia księżom.

Triduum Paschalne to jedno wielkie święto, to nawet nie 3 dni, tylko 3 doby, które liczy się od wieczora do wieczora. Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek o zmroku i trwa do zmroku Niedzieli Wielkanocnej. Każdy z tych dni jest ważny i w każdym dniu przeżywamy inną tajemnicę - mówi franciszkanin o. Jan Maria Szewek.

Wielki Czwartek

Triduum Paschalne rozpoczyna się w czwartek wieczorem w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej. To wtedy opróżniane jest tabernakulum, które pozostaje puste aż do Niedzieli Zmartwychwstania. W czasie tej mszy ma miejsce uroczysty obrzęd obmycia nóg, tzw. mandatum. Nawiązuje to do gestu, który Jezus wykonał wobec swoich uczniów.

W tym dniu w czasie liturgii przestają też grać organy, a ministranci nie używają dzwonków. Ta cisza trwa aż do Wigilii Paschalnej.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, kiedy katolicy wspominają mękę i śmierć Chrystusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli katolicy nie jedzą mięsa, a dorośli ograniczają posiłki do trzech w ciągu dnia - jednego do syta i dwóch lekkich.

W tym dniu w kościołach nie jest odprawiana msza, ale wieczorem wierni spotykają się na liturgii Męki Pańskiej. W niej najważniejszy jest moment adoracji krzyża, któremu towarzyszy uroczysty śpiew. Wcześniej ksiądz kładzie się na podłodze, aby oddać mu cześć.

Wielka Sobota

Wielka Sobota to dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie. Wtedy w kościołach do zmroku nie jest odprawiana żadna msza, a katolicy modlą się przy grobie Jezusa. W całej Polsce w tym dniu odbywa się też tradycyjne święcenie świątecznych pokarmów.

Świętowanie Zmartwychwstania zaczyna się w sobotę wieczorem, dlatego uroczysta liturgia powinna rozpoczynać się po zachodzie słońca, gdyż według wierzeń, Jezus zmartwychwstał w nocy. Modlitwa rozpoczyna się od liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrztu i liturgii eucharystii. Wszystko kończy uroczysta procesja rezurekcyjna.

W niektórych polskich regionach rezurekcja jest przeniesiona na niedzielny poranek, co nawiązuje do tego, że niewiasty znalazły pusty grób Jezusa właśnie o poranku w niedzielę.