Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek we wtorek wystąpią w kwalifikacjach do indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Szczyrku. Będzie to kolejny etap PolSKIego Turnieju.

Trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler / Grzegorz Momot / PAP Konkurs na średniej skoczni Skalite odbędzie się w środę o godzinie 17.30. Obiekt normalny w Szczyrku ma rozmiar 104 m. Punkt K jest zlokalizowany na 95. metrze.



W piątkowych kwalifikacjach w Wiśle wystartowało dziewięciu Biało-Czerwonych, bo trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler skorzystał z grupy narodowej. Oprócz wspomnianej piątki na skoczni im. Adama Małysza zaprezentowali się jeszcze Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Klemens Murańka i Macej Kot.

