Za kilkadziesiąt godzin rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na początek skoczków będzie gościć Finlandia. Zawodnicy będą rywalizować w Ruce. Wystartuje tam pięciu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Ten ostatni podkreślił w niedawnej rozmowie, że jest w bardzo dobrej formie psychicznej. Mówił też o swoich oczekiwaniach na nowym sensu.

Sezon 2022/2023 był dla Pawła Wąska bardzo udany. Szczególnie jego pierwsza część, kiedy to regularnie wchodził do pierwszej trzydziestki, a w Titisee-Neustadt zajął nawet 11. miejsce. Dwukrotnie stawał też na drużynowym podium - najpierw w styczniu w Zakopanem, a później w marcu w Lahti. W klasyfikacji generalnej zajął 31. miejsce, zdobywając 190 punktów.

"Chcę zacząć dobrze sezon, walczyć o fajne pozycje w Pucharze Świata, chcę się rozwijać z konkursu na konkurs i chciałbym to ustabilizować. Chciałbym się dobijać do pierwszej dziesiątki i chciałbym uniknąć takich zawahań, jak w ubiegłym sezonie, kiedy musiałem szukać formy na dodatkowych treningach" - powiedział Paweł Wąsek, który podkreślił też, że współpracuje z psychologiem, który pomaga mu w mentalnym przygotowaniu.

"Praca z psychologiem w ubiegłym sezonie bardzo mi pomogła, było kilka trudnych momentów, a dzięki pomocy wróciłem na właściwe tory. To jest bardzo potrzebne w sporcie na najwyższym poziomie" - zaznaczył Wąsek.

Polscy skoczkowie w okresie przygotowawczym pracowali między innymi w Norwegii, ale też na Cyprze. Wąsek podkreślił w wideokonferencji zorganizowanej przez Polski Związek Narciarski, że wyjazd na Cypr - mimo wielu siłowych treningów na miejscu - był też fajnym odpoczynkiem.

"Łapaliśmy jeszcze witaminę D przed sezonem. Przygotowania do niego były długie - zaczęliśmy je wcześnie, a do tego sezon zimy zaczynamy później, niż w ubiegłym roku. Pracy było dużo i taki wyjazd był potrzebny nam wszystkim. Ufamy trenerowi Thomasowi Thurnbichlerowi. W ubiegłym sezonie było wielką niewiadomą, z jakimi pomysłami do nas przyjedzie. Teraz od początku wiemy, że możemy mu zaufać i mam nadzieję, że to zaprocentuje" - stwierdził skoczek.

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpocznie się w fińskiej Ruce w piątek, 24 listopada. Na godzinę 14:00 zaplanowano oficjalny trening. O 16:00 rozpoczną się kwalifikacje do sobotniego konkursu. Ten ma się rozpocząć 25 listopada o 16:15. Wcześniej, bo o 14:45 ma się odbyć seria próbna. W niedzielę, 26 listopada zawodnicy rozpoczną od kwalifikacji o 14:50. Drugi konkurs indywidualny zaplanowano na 16:15.