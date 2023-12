Trener reprezentacji polskich skoczków narciarskich, Thomas Thurnbichler zdecydował o odsunięciu od kadry swojego asystenta, Marca Noelke. Sztab i skoczkowie pojechali na Turniej Czterech Skoczni bez Niemca. Jak powiedział RMF FM szef Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, decyzji tej można się było spodziewać.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz / Grzegorz Momot / PAP

Rozstanie z Noelke miało nastąpić później, bo po sezonie. Sytuacja w reprezentacji jest jednak nie najlepsza i dlatego zdecydowaliśmy o odsunięciu go od kadry i powołaniu trenera bazowego. To ma uzdrowić sytuację - powiedział Adam Małysz w rozmowie z dziennikarzem RMF FM. Tym trenerem został znający reprezentację na wylot Wojciech Topór, co było niezależną decyzją głównego szkoleniowca kadry.

Informacja o zmianach w kadrze pojawiła się dziś o poranku. Odsunięcie Niemca także jest decyzją Thomasa Thurnbichlera - zapadła ona w Zakopanem, w czasie, w którym miały się tam odbyć mistrzostwa Polski (plany skoczków pokrzyżowała pogoda, zawody zostały odwołane - red.). W ślad za tym pojawiły się głosy o konflikcie wewnątrz reprezentacji. To Marc Noelke miał być odpowiedzialny za przygotowywanie planów treningowych dla kadry A. Szef Polskiego Związku Narciarskiego powiedział nam, że o żadnych konfliktach nie słyszał.

Pamiętajmy, że Thomas i Marc odnosili z reprezentacją wielkie sukcesy. Ten sezon rozpoczął się oczywiście słabo, trudno teraz powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Faktem jest, że Noelke miał swoje czasem dziwne metody treningowe związane z neurocoachingiem. Zawodnicy często wykonywali ćwiczenia, które nie do końca były związane ze skokami. Niektóre treningi według mnie były całkiem fajne, ale czy to się już znudziło zawodnikom, przestało im pasować i się wyczerpało, trudno powiedzieć. To będziemy analizować po sezonie - zdradził Adam Małysz.

Marc Noelke będzie dalej zatrudniony w Polskim Związku Narciarskim. Niemiec specjalizuje się w neurocoachingu, prowadzi też swoją firmę w tej branży. PZN chce wykorzystać jego doświadczenie w szkole trenerów pod egidą związku. Ma on uczyć polskich szkoleniowców.