Spółka Wakacje.pl, oferująca m.in. sprzedaż wycieczek wakacyjnych, ma zapłacić ponad milion złotych za pokazywanie nieaktualnych lub niepełnych cen ofert – poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka, na którą nałożono karę, wydała w tej sprawie oświadczenie.

UOKiK: Ponad 1 mln zł kary dla spółki wakacje.pl / Tomasz Gzell / PAP

UOKiK podał, że ceny przedstawione w liście ofert portalu w wielu przypadkach nie zgadzały się z cenami podanymi po kliknięciu w szczegóły oferty. Były wyższe lub niższe.

Według urzędu, ceny często nie zawierały obowiązkowej składki na fundusz gwarancyjny lub były to ceny historyczne. Powodowało to zafałszowanie wyników wyszukiwania. Niektóre z ofert powinny znajdować się na innych miejscach w rankingu najtańszych ofert, z kolei inne mogły nie być widoczne.

Przeglądając i analizując wyniki wyszukiwania w serwisie, konsumenci nie otrzymywali wiarygodnych i porównywalnych informacji o cenach wycieczek - stwierdził UOKiK.

Podkreślił, że tzw. listingi mają za zadanie umożliwić konsumentom porównanie ofert bez konieczności analizy i weryfikacji każdej propozycji z osobna. W efekcie konsumenci nie docierali do ofert, które spełniłyby ich kryteria - ocenił Urząd.

"Za stosowanie nieuczciwej praktyki spółka Wakacje.pl została ukarana przez Prezesa UOKiK karą finansową w wysokości ponad miliona złotych (1 060 138 zł). Prezes Urzędu nakazał zaniechania stosowania kwestionowanej praktyki" - poinformował UOKiK.

Informacje o decyzji mają pojawić się na stronie internetowej przedsiębiorcy i na jego profilach w mediach społecznościowych. Urząd zaznaczył, że decyzja jest nieprawomocna i spółka może złożyć od niej odwołanie.



Spółka Wakacje.pl wydała oświadczenie

W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji spółka Wakacje.pl napisała, że jej zarząd nie zgadza się z decyzją UOKiK.

Wakacje.pl to serwis zbierający i prezentujący oferty blisko 100 biur podróży. Prezes UOKiK obarczył Wakacje.pl odpowiedzialnością za różnice w cenach ofert tychże biur, które mogą występować pomiędzy ceną wyświetlaną na wynikach wyszukiwania a widoczną na szczegółowym widoku oferty. UOKiK pominął okoliczność, że serwis Wakacje.pl, jako agent turystyczny, prezentuje zawsze ceny, jakie zostały mu przesłane przez biura podróży i na żadnym etapie nie wpływa na ich poziom. Same biura podróży powinny zgodnie z obowiązującymi przepisami przesyłać aktualne ceny do swoich pośredników, w tym do Wakacje.pl. - czytamy.

"W tym postępowaniu zostaliśmy obarczeni odpowiedzialnością za coś, na co nie mamy wpływu. Nie ma takiej czynności, którą Wakacje.pl mogłyby samodzielnie wykonać, żeby zlikwidować te rozbieżności" - powiedział Dariusz Górzny, prezes Wakacje.pl.

Zarząd Wakacje.pl chce ponownie podkreślić, że nie zgadza się z decyzją UOKiK. Spółka będzie się od niej odwoływać i podejmować dalsze kroki prawne - zaznaczono.