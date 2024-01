Szczyrk zostanie dziś trzecią polską i 59. miejscowością na świecie, w której odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Oczywiście o ile na przeszkodzie nie stanie pogoda. Gdzie odbyła się inauguracja Pucharu Świata? Kiedy zawody trafiły do Polski i jakie ośrodki debiutowały w ostatnich latach?

Kamil Stoch podczas treningu przed kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich

Pierwsza edycja Pucharu Świata to sezon 1979/1980. Sezon pod koniec grudnia 1979 zainaugurowano we włoskiej Cortinie d’Ampezzo. Następnie mieliśmy emocje związane z Turniejem Czterech Skoczni, a tu klasycznie: Oberstdorf, Garmisch-Partnekirchen, Innsbruck i Bischofshofen. W styczniu skoczkowie odwiedzili jeszcze Sapporo, kanadyjskie Thunder Bay i Zakopane. Nasza Wielka Krokiew jest więc w pucharowej awangardzie. W debiutanckim sezonie Pucharu Świata rywalizowano też w miejscach, które dawno z cyklu zniknęły, jak francuskie Saint-Nizier, szwajcarskie Sankt Moritz i Gstaad czy wtedy czechosłowackie Sztyrbskie Jezioro.

Od tamtego czasu rozegrano setki konkursów: indywidualnych, drużynowych czy wprowadzonych niedawno duetów. Łącznie o pucharowe punkty rywalizowano na 58 skoczniach.

Szczyrk - jeśli pogoda pozwoli przeprowadzić konkurs - będzie 59. Dwukrotnie w nowym miejscu trzeba było zawody odwołać i Puchar Świata już tam nie wrócił. Tak było ze słoweńskim Kranjem w sezonie 2007/2008 (zabrakło tam śniegu) i z chińskim Zhangjiakou. Tam nie udało się rozegrać próby przedolimpijskiej w sezonie 2020/2021. Było to spowodowane pandemią i obowiązującą w Chinach dwutygodniową kwarantanną.

Jeśli chodzi o nasze, polskie skocznie to w 2013 roku do Zakopanego dołączyła już Wisła, która gości Puchar Świata w niemal każdym sezonie. Dołożenie do pucharowej spuścizny trzeciej skoczni z naszego kraju to duża sprawa. W ostatnich latach bowiem w Pucharze Świata debiutowały albo obiekty budowane na wielkie imprezy jak igrzyska olimpijskie (Pjongczang, Krasnaja Polana, Whistler) albo skocznie z krajów o zdecydowanie mniejszym wpływie na tę dyscyplinę sportu jak rumuński Rasnov, kazachskie Ałmaty). Gdybyśmy szukali debiutanckiej skoczni z kraju, który odnosił i odnosi sukcesy, musimy cofnąć się do sezonu 2001/2002. Wtedy debiut zanotowało niemiecki Titisee-Neustadt a tamten historyczny konkurs wygrał... Adam Małysz.

Szczyrk powoli przechodził przez kolejne poziomy organizacyjne. Odbywały się tam lokalne, krajowe zawody, Mistrzostwa Polski, FIS Cup czy Puchar Kontynentalny. W sierpniu zeszłego roku odbyły się tam zawody Letniej Grand Prix. Pogoda nie rozpieszczała, ale ważne było to, by zdać test organizacyjny. Udało się rozegrać wtedy dwa konkursy. Wygrali Władimir Zografski i Piotr Żyła.

Miejscowości, które gościły Puchar Świata w skokach narciarskich:

Niemcy (8): Oberstrorf, Garmisch-Partenkirchen, Klingenthal, Oberwiesenthal, Oberhof, Ruhpolding, Willingen, Titisee-Neustadt



Norwegia (7): Vikersund, Oslo, Bærum, Lillehammer, Raufoss, Meldal, Trondheim

Austria (6): Innsbruck, Bischofshofen, Tauplitz, Murau, Villach, Ramsau,

Włochy (4): Cortina d’Ampezzo, Gallio, Predazzo, Pragelato



Szwecja (4): Falun, Sollefteå, Örnsköldsvik, Bollnäs

USA (4): Ironwood, Lake Placid, Iron Mountain, Park City

Francja (3): Saint-Nizier, Chamonix, Courchevel

Szwajcaria (3): Sankt Moritz, Gstaad, Engelberg

Finlandia (3): Lahti, Kuopio, Ruka

Czechy (3): Sztyrbskie Jezioro, Harrachov, Liberec

Polska (2): Zakopane, Wisła

Japonia (2): Sapporo, Hakuba

Kanada (2): Thunder Bay, Whistler

Rosja (2): Krasnaja Polana, Niżny Tagił

Słowenia: Planica

Jugosławia: Sarajewo

Kazachstan: Ałmaty

Korea Południowa: Pjongczang

Rumunia: Rasnov