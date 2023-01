Pięciu polskich skoczków narciarskich znalazło się w składzie na pierwsze w sezonie konkursy w lotach narciarskich w austriackim Bad Mitterndorf. Na skoczni Kulm rywalizować będą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. W sobotę i niedzielę odbędą się tam dwa konkursy indywidualne.

Dawid Kubacki / Shutterstock

Rywalizacja na skocznię Kulm w Bad Mitterndorf wraca po trzyletniej przerwie. W 2020 roku podczas ostatniego weekendu lotów w tym miejscu jeden z konkursów wygrał Piotr Żyła. Teraz także znalazł się w składzie reprezentacji. Podobnie jak pozostali liderzy zespołu: prowadzący w Pucharze Świayta Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch.

Niezłą formą w Sapporo na wyjazd do Austrii zapracował Aleksander Zniszczoł. Do skakania w Pucharze Świata wraca za to Jakub Wolny, którego oglądaliśmy ostatnio w połowie grudnia w Engelbergu. Od tego czasu skakał tylko w Pucharze Kontynentalnym i nie były to zbyt dobre rezultaty. Teraz jednak doświadczony już skoczek dostanie szansę podczas weekendu lotów na Kulm.

Poza kadrą znalazł się Paweł Wąsek, który po dobrym początku sezonu jest w lekkim dołku. Loty narciarskie na pewno nie pomogłyby w ponownym stabilizowaniu formy i Wąska w Austrii zabraknie. Zawodnik ma się skupić na treningach. Wąsek w formie z początku sezonu byłby bardzo ważnym członkiem drużyny a przecież zbliżają się mistrzostwa świata.

Walka o małą kryształową kulę w lotach narciarskich rozegra się na trzech skoczniach. Po wizycie w Mad Mitterndorf w kalendarzu czekają jeszcze "mamucie" obiekty w Vikersund i Planicy. Łącznie to sześć konkursów indywidualnych w lotach. W poprzednim sezonie takich konkursów mieliśmy cztery a najlepszym lotnikiem okazał się dość niespodziewanie Słoweniec Ziga Jelar. Żyła w klasyfikacji lotów zajął 6. lokatę i był najlepszy z Biało-Czerwonych.

W przeszłości oprócz Żyły na podium zawodów na skoczni Kulm stanęli także Adam Małysz i Kamil Stoch. Małyszowi udało się to trzykrotnie. W 2003 roku zajął trzecią lokatę a dwa lata później ponownie był trzeci. Na najniższym stopniu podium stanął także Stoch w 2012 roku.

Program zawodów w Bad Mitterndorf:

piątek, 27 stycznia

11.00 - oficjalny trening

13.00 - kwalifikacje

sobota, 27 stycznia

13.00 - seria próbna

14.15 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 29 stycznia

12.45 - kwalifikacje

14.15 - pierwsza seria konkursowa