W sobotę we włoskim Bari przeprowadzono losowanie grup mistrzostw Europy w siatkówce zarówno mężczyzn, jak i kobiet. O ile polscy siatkarze raczej nie powinni narzekać na rywali, o tyle Polki zmierzą się m.in. z bardzo mocnymi reprezentacjami Niemiec i Turcji.
Mistrzostwa Europy kobiet odbędą się w Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. Polki w fazie grupowej zmierzą się z Turczynkami (gospodyniami) oraz Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami.
Turniej mężczyzn zostanie natomiast rozegrany we Włoszech, Bułgarii, Finlandii i Rumunii. Biało-Czerwoni w grupie zmierzą się z reprezentacjami Bułgarii, Macedonii Północnej, Ukrainy, Portugalii oraz Izraela.
Losowanie obu turniejów przeprowadzono w sobotę we włoskim Bari. Gospodarze zawodów mogli wybrać jednego, dowolnego przeciwnika do swojej grupy. Z kolei finaliści ostatniego czempionatu nie mogli spotkać się w jednej grupie.
Format mistrzostw, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, jest identyczny, jak w poprzednich edycjach. W każdym z turniejów wystąpią 24 zespoły podzielone na cztery grupy. Po cztery najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału.
Polscy siatkarze, którzy bronią tytułu wywalczonego w 2023 roku, spotkania fazy grupowej rozegrają w Warnie. W przypadku awansu do fazy pucharowej Biało-Czerwoni pozostaną w Bułgarii. Faza finałowa odbędzie się w Mediolanie.
Z kolei podopieczne Stefano Lavariniego, które trzy lata temu w ME zostały sklasyfikowane na piątej pozycji (odpadły w ćwierćfinale), mecze grupowe będą rozgrywać w Stambule. Jeśli Polki zakwalifikują się do kolejnych rund, kolejne pojedynki także rozegrają w Turcji, gdzie odbędą się również spotkania o medale.
Grupa A (Neapol, Modena): Włochy, Szwecja, Słowenia, Czechy, Grecja, Słowacja.
Grupa B (Warna): Bułgaria, Macedonia Północna, Polska, Ukraina, Portugalia, Izrael.
Grupa C (Tampere): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgia, Holandia, Dania.
Grupa D (Kluż-Napoka): Rumunia, Łotwa, Francja, Niemcy, Turcja, Szwajcaria.
Grupa A (Stambuł): Turcja, Łotwa, Polska, Niemcy, Słowenia, Węgry.
Grupa B (Brno): Czechy, Austria, Serbia, Ukraina, Bułgaria, Grecja.
Grupa C (Baku): Azerbejdżan, Portugalia, Holandia, Belgia, Rumunia, Hiszpania.
Grupa D (Goeteborg): Szwecja, Czarnogóra, Włochy, Francja, Słowacja, Chorwacja.