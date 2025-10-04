W sobotę we włoskim Bari przeprowadzono losowanie grup mistrzostw Europy w siatkówce zarówno mężczyzn, jak i kobiet. O ile polscy siatkarze raczej nie powinni narzekać na rywali, o tyle Polki zmierzą się m.in. z bardzo mocnymi reprezentacjami Niemiec i Turcji.

Polscy siatkarze podczas meczu mistrzostw świata z Kanadą (zdjęcie archiwalne) / FRANCIS R. MALASIG / PAP/EPA

Mistrzostwa Europy kobiet odbędą się w Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. Polki w fazie grupowej zmierzą się z Turczynkami (gospodyniami) oraz Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami.

Turniej mężczyzn zostanie natomiast rozegrany we Włoszech, Bułgarii, Finlandii i Rumunii. Biało-Czerwoni w grupie zmierzą się z reprezentacjami Bułgarii, Macedonii Północnej, Ukrainy, Portugalii oraz Izraela.

Polacy zagrają w Warnie, Polki - w Stambule

Losowanie obu turniejów przeprowadzono w sobotę we włoskim Bari. Gospodarze zawodów mogli wybrać jednego, dowolnego przeciwnika do swojej grupy. Z kolei finaliści ostatniego czempionatu nie mogli spotkać się w jednej grupie.

Format mistrzostw, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, jest identyczny, jak w poprzednich edycjach. W każdym z turniejów wystąpią 24 zespoły podzielone na cztery grupy. Po cztery najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału.

Polscy siatkarze, którzy bronią tytułu wywalczonego w 2023 roku, spotkania fazy grupowej rozegrają w Warnie. W przypadku awansu do fazy pucharowej Biało-Czerwoni pozostaną w Bułgarii. Faza finałowa odbędzie się w Mediolanie.

Z kolei podopieczne Stefano Lavariniego, które trzy lata temu w ME zostały sklasyfikowane na piątej pozycji (odpadły w ćwierćfinale), mecze grupowe będą rozgrywać w Stambule. Jeśli Polki zakwalifikują się do kolejnych rund, kolejne pojedynki także rozegrają w Turcji, gdzie odbędą się również spotkania o medale.

Podział na grupy (mężczyźni; 9-26 września 2026 r.)

Grupa A (Neapol, Modena): Włochy, Szwecja, Słowenia, Czechy, Grecja, Słowacja.

Grupa B (Warna): Bułgaria, Macedonia Północna, Polska, Ukraina, Portugalia, Izrael.

Grupa C (Tampere): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgia, Holandia, Dania.

Grupa D (Kluż-Napoka): Rumunia, Łotwa, Francja, Niemcy, Turcja, Szwajcaria.

Podział na grupy (kobiety; 21 sierpnia - 6 września 2026 r.)

Grupa A (Stambuł): Turcja, Łotwa, Polska, Niemcy, Słowenia, Węgry.

Grupa B (Brno): Czechy, Austria, Serbia, Ukraina, Bułgaria, Grecja.

Grupa C (Baku): Azerbejdżan, Portugalia, Holandia, Belgia, Rumunia, Hiszpania.

Grupa D (Goeteborg): Szwecja, Czarnogóra, Włochy, Francja, Słowacja, Chorwacja.