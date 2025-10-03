​Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na nadchodzące mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 oraz spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią. Wśród powołanych zabrakło kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego, jednak do drużyny narodowej po dłuższej przerwie wraca Kacper Kozłowski.

Jan Urban / Shutterstock

Polscy piłkarze rozpoczną zgrupowanie w Katowicach już w najbliższy poniedziałek. Przed nimi dwa spotkania - najpierw mecz towarzyski z Nową Zelandią, który odbędzie się w Chorzowie, a następnie kluczowe starcie eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie.

Polacy szykują się do walki o mundial

Na liście powołanych przez Jana Urbana znalazło się 25 zawodników. Selekcjoner musiał zrezygnować z usług Nicoli Zalewskiego, który zmaga się z kontuzją. Jego nieobecność to spore osłabienie, jednak sztab szkoleniowy liczy na powrót do formy Kacpra Kozłowskiego, pomocnika tureckiego Gaziantep FK, który przez dłuższy czas nie występował w kadrze. Kozłowski ostatni raz w narodowych barwach wystąpił w październiku 2021 roku. Z powodu urazu nosa zabraknie także Adama Buksy, napastnika Udinese.

Poza Kozłowskim do kadry wraca również Michał Skóraś, który imponuje formą w belgijskim KAA Gent.

Plan przygotowań i najbliższe mecze

Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. W czwartek Polacy rozegrają towarzyski mecz z Nową Zelandią w Chorzowie. Trzy dni później czeka ich kluczowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie. Nowa Zelandia ma już zapewniony udział w przyszłorocznym mundialu, natomiast Litwa wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w eliminacjach.

Pod wodzą Jana Urbana, który objął stanowisko selekcjonera w lipcu, reprezentacja Polski wyraźnie poprawiła swoją pozycję w grupie G. We wrześniu biało-czerwoni zremisowali z Holandią 1:1 i pokonali Finlandię 3:1. Obecnie z dorobkiem 10 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Holandii, która ma tyle samo punktów, ale rozegrała jedno spotkanie mniej. Litwa plasuje się na czwartej pozycji z trzema punktami. W marcowym meczu w Warszawie Polacy wygrali z Litwinami 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego.





