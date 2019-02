Siatkarze Asseco Resovii wygrali na wyjeździe z niepokonaną dotychczas w tym sezonie w ekstraklasie Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3:0, przerywając na 16 serię zwycięstw kędzierzynian. Niemal identyczna sytuacja miała miejsce rok temu.

Asseco Resovia Rzeszów znów przerwała serię Zaksy / Krzysztof Świderski / PAP

ZAKSA do soboty w tym sezonie kroczyła w PlusLidze od zwycięstwa do zwycięstwa. Dobrą passę wicemistrzów Polski przerwała znajdująca się do niedawna w dużym kryzysie Resovia. Gospodarze nie zdołali wygrać nawet jednego seta.

Tak naprawdę jeszcze tydzień temu nikt do końca nie wierzył, że będzie aż taki wynik i że wygramy z niepokonaną drużyną, która gra niesamowicie. Kędzierzynianie wygrali w tym roku Puchar Polski i są na fali. Naprawdę fajnie grają. Tym bardziej się cieszymy z tego, że był naprawdę wysoki poziom. I to był bardzo szczęśliwy dla nas pojedynek, bo wygraliśmy za trzy punkty - podkreślił na antenie Polsatu Sport przyjmujący drużyny gości Rafał Buszek.



Ekipa z Podkarpacia po dłuższym okresie słabszych wyników na początku lutego zaczęła wychodzić na prostą. Najpierw uporała się z zamykającym stawkę MKS Będzin, a w ostatnią niedzielę pokonała u siebie mistrza kraju PGE Skrę Bełchatów (w obu przypadkach 3:1). W najbliższym czasie czekają ją m.in. pojedynki z dwoma wymagającymi rywalami - Treflem Gdańsk i Jastrzębskim Węglem.



Wiadomo, że sytuacja w tabeli jest dla nas bardzo ciężka, ale patrzymy na następne spotkania. Takie mecze jak ten z Bełchatowem czy teraz w Kędzierzynie dużo dla nas znaczą i budują zespół. I cieszy to, że siatkówka wygląda bardzo fajnie - zaznaczył Buszek.



Obecnie drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu, która rozegrała 18 meczów, ma 23 punkty i zajmuje ósme miejsce.



Na pytanie, dlaczego tak późno się przebudziła, przyjmujący rzeszowian odparł: Miejmy nadzieję, że po sezonie nie będziemy zadawać takiego pytania.





Resovia znowu przerywa dobrą passę Zaksy



W poprzednim sezonie doszło do bardzo podobnej sytuacji w Kędzierzynie. ZAKSA wygrała od początku rozgrywek 17 kolejnych spotkań i zatrzymała ją wówczas także Resovia.



Historia lubi się powtarzać i w tym wypadku się powtórzyła. Brawa dla chłopaków z Rzeszowa, bo naprawdę bardzo dobrą siatkówkę dziś grali, pokazali wolę walki i że na takim trudnym terenie potrafią wygrać. Co roku właściwie to robią ostatnio, bo trzeci sezon z rzędu zwyciężyli tutaj. Myślę, że pomoże nam to trochę ochłonąć przed tym najważniejszym meczem, który się szykuje za niedługo - z Lube (z Cucine Lube Civitanova w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów - PAP) - analizował przyjmujący gospodarzy Rafał Szymura.



W sobotę jemu i jego kolegom przytrafiało się bardzo dużo błędów.



To był taki dzień, ale na pewno nie byliśmy w stu procentach skupieni na tym meczu. Myśleliśmy, że łatwo pójdzie, ale zespół z Rzeszowa postawił ciężkie warunki. Trudno. Przegraliśmy mecz, wyciągniemy szybko wnioski. Mam nadzieję, że już w środowym meczu z Lubinem się odkujemy - zadeklarował.



ZAKSA jest liderem z dorobkiem 47 pkt. O sześć wyprzedza stołeczne ONICO, które jednak rozegrało jedno spotkanie więcej.