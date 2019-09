Polskie siatkarki, mimo zajęcia czwartego miejsca w zakończonych w niedzielę mistrzostwach Starego Kontynentu, wciąż zajmują ósmą pozycję w europejskim rankingu. To jednocześnie gwarantuje im udział w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk.

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA

W poniedziałek Europejska Federacja Siatkówki (CEV) opublikowała najnowszy ranking uwzględniający wyniki mistrzostw Europy. W Ankarze po raz drugi z rzędu triumfowały Serbki, które w finale pokonały Turczynki 3:2. Polki zajęły czwartą lokatę, w meczu o brązowy medal przegrały z Włoszkami 1:3.

Udany występ biało-czerwonych nie zaowocował awansem w rankingu, podobnie jak przed turniejem, zajmują ósmą lokatę. Prowadzą Serbki, przed Włoszkami i Holenderkami.



Na podstawie rankingu CEV zostaną wyłonieni uczestnicy kontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, który rozegrany zostanie na początku stycznia przyszłego roku. Weźmie w nim udział osiem najwyżej sklasyfikowanych drużyn oprócz tych reprezentacji, które awans na igrzyska wywalczyły w sierpniowych interkontynentalnych turniejach kwalifikacyjnych - Serbia, Włochy i Rosja.



W tej sytuacji potencjalnymi rywalkami Polek o paszporty do Tokio będą Holandia, Turcja, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Chorwacja i Azerbejdżan. Skład uczestników musi jeszcze zatwierdzić i oficjalnie ogłosić CEV. Tylko zwycięzca tych zawodów uzyska prawo startu na igrzyskach. Póki co, nie znany jest jeszcze organizator turnieju.

Czołówka europejskiego rankingu siatkarek:

1. Serbia 298 pkt

2. Włochy 286

3. Holandia 282

4. Turcja 278

5. Rosja 266

6. Niemcy 252

7. Bułgaria 242

8. Polska 240

9. Belgia 232

10. Chorwacja 214

11. Azerbejdżan 212

12. Ukraina 202