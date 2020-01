Polskie siatkarki po zwycięstwie nad Azerbejdżanem 3:0 w niderlandzkim Apeldoorn wygrały grupę A turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. W półfinale zmierzą się z Turczynkami. Drugą parę półfinałową tworzą Niemcy i gospodarz imprezy.

Radość polskich siatkarek / Maciej Kulczyński / PAP



Biało-czerwone awans do półfinału zapewniły sobie dzień wcześniej. Ostatecznie zakończyły rywalizację w grupie A z kompletem trzech zwycięstw.



W grupie B Niemki były już pewne awansu do półfinału, lecz nie zamierzały ulgowo traktować Chorwatek i pewnie wygrały 3:0.



W drugim meczu tej grupy Turcja wygrała z Belgią 3:2. Spotkanie decydowało o tym, która z drużyn przedłuży nadzieję na zdobycie biletu do Tokio. Wicemistrzynie Starego Kontynentu, dopingowane przez swoich licznie przybyłych kibiców, zdecydowanie dominowały na boisku i zanosiło się na gładkie zwycięstwo. Belgijki wróciły jednak do gry dzięki skutecznej Britt Herbots, choć w czwartym secie przegrywały już 20:22. W tie-breaku podopieczne Giovanniego Guidettiego kontrolowały przebieg spotkania. Meyrem Boz nie myliła się w ataku i skończyła dwie ostatnie piłki, wprowadzając swój zespół do najlepszej czwórki imprezy.



Udział w turnieju olimpijskim zapewni sobie tylko zwycięzca finału zaplanowanego na 12 stycznia.



Polska - Azerbejdżan 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)