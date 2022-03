Reprezentacje Turcji, Dominikany, Korei Południowej, Tajlandii i Chorwacji będą grupowymi rywalami polskich siatkarek w mistrzostwach świata, które rozegrane zostaną w dniach 23 września - 15 października w Holandii i Polsce. Losowanie odbyło się w Lozannie.

/ Polska Siatkówka /

Chorwacja zastąpiła Rosję, która została wcześniej wykluczona przez Międzynarodową Federację Siatkówki (FIVB) ze wszystkich oficjalnych rozgrywek.

Podczas ceremonii ogłoszono polskie miasta, które będą gościć uczestników mundialu - to: Gdańsk, Łódź i Gliwice. Holendrzy swoich organizatorów wyłonili już pół roku temu; rywalizacja toczyć się będzie w Arnhem, Apeldoorn i Rotterdamie. Pierwotnie losowanie miało odbyć się 28 lutego w stacji telewizji Polsat, ale ze względu na agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, ceremonię odwołano i ostatecznie przeniesiono do Lozanny.

Biało-czerwone jako współgospodarz imprezy, były rozstawione w losowaniu. Zdecydowanym faworytem grupy B są jednak Turczynki, które pół roku temu zajęły trzecie miejsce w mistrzostwach Europy, a w 2019 roku zdobyły wicemistrzostwo Starego Kontynentu. Polki nie mają dobrych wspomnień z ostatnich spotkań z Turcją, która zamknęła im drogę na igrzyska w Tokio oraz wygrała kluczowe mecze podczas ostatnich dwóch mistrzostw Starego Kontynentu.

W tym gronie mocne będą też Koreanki, które dotarły do półfinału turnieju olimpijskiego, eliminując w ćwierćfinale Turcję i ostatecznie uplasowały się na czwartej pozycji. Azjatki jeszcze w ubiegłym roku prowadził obecny selekcjoner polskiej reprezentacji - Stefano Lavarini.

Po raz pierwszy w historii pierwsze mecze we wszystkich grupach rozegrane zostaną w tym samym mieście - w Arnhem. Polki następnie przeniosą się do Gdańska, a zespoły z grupy C wystąpią w Łodzi.

W mistrzostwach wezmą udział 24 reprezentacje podzielone na cztery grupy. Do kolejnej fazy grupowej awansują po cztery najlepsze zespoły, które utworzą dwie grupy. Zaliczone natomiast zostaną wyniki z pierwszej rundy pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Do ćwierćfinału zakwalifikują się po cztery reprezentacje z obu grup.

Tytułu bronią Serbki, które cztery lata temu podczas mundialu w Japonii wygrały z Włoszkami 3:2.

Podział na grupy:

Grupa A (Arnhem): Holandia, Włochy, Belgia, Portoryko, Kamerun, Kenia.

Grupa B (Arnhem, Gdańsk): Polska, Turcja, Dominikana, Korea, Tajlandia, Chorwacja.

Grupa C (Arnhem, Łódź): USA, Serbia, Niemcy, Bułgaria, Kanada, Kazachstan.

Grupa D (Arnhem): Brazylia, Chiny, Japonia, Kolumbia, Argentyna Czechy.