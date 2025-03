Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie pokonali na wyjeździe niemiecki SVG Luneburg 3:0 (25:15, 25:21, 25:14) w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Rewanż odbędzie się 18 marca w Sosnowcu.

Trener Aluronu CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski / Jarek Praszkiewicz / PAP

"Jurajscy Rycerze" od początku kontrolowali przebieg spotkania. Po dwóch "asach" Jurija Gladyra polska drużyna prowadziła 3:0, środkowy zawierciańskiego bloku skończył tę partię też dwoma punktowymi zagrywkami. W międzyczasie ekipa trenera Michała Winiarskiego do trudnego serwisu dołożyła trzy skuteczne bloki, co pozwoliło wypracować i utrzymać solidną przewagę.



Po zmianie stron gra była bardziej wyrównana, choć wciąż prowadzili goście. Rywalom pomagali głośno dopingujący ich kibice. Niemcy poprawili zagrywkę i zmniejszyli straty do jednego punktu (20:21), ale końcówka należała do przeciwników. Po autowym ataku Theo Mohwinkela zawiercianie wygrali seta.



Trzecią odsłonę gospodarze zaczęli co prawda od minimalnego prowadzenia (1:0, 2:1), później jednak atmosfera w hali "przygasła", bo wicemistrzowie Polski zdobywali punkt za punktem. Niczego nie zmieniły dwa "czasy", o jakie poprosił trener SVG Stefan Huebner.

Kiedy po "asie" Miguela Tavaresa zawiercianie prowadzili 16:7, radość ze zbliżającego się zwycięstwa okazywali już skaczący i śpiewający na trybunach sympatycy gości. Zakończył spotkanie bardzo niecelną zagrywką Joscha Kunstmann.



Ponieważ niewielka hala w Zawierciu nie spełnia europejskich standardów, wicemistrzowie Polski podejmują rywali w sosnowieckim ArcelorMittal Park. Tam też zagrają w play off ekstraklasy.



Zawiercianie grają w LM po raz drugi. Debiutowali dwa lata wcześniej. Zajęli wtedy trzecie miejsce w grupie, za Halkbankiem Ankara i Berlin Recycling Volleys, a potem w barażach musieli uznać wyższość Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle (0:3 i 2:3). W tamtych rozgrywkach Aluron CMC korzystał z hali w Dąbrowie Górniczej.



Turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych zespołów, do którego Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) postanowiła wrócić od tego sezonu, zostanie rozegrany w dniach 16-18 maja w Łodzi.

W ewentualnym półfinale Aluron CMC Warta może zmierzyć się z Jastrzębskim Węglem, który rywalizuje z greckim Olimpiakosem Pireus.

SVG Luneburg - Aluron CM Warta Zawiercie (15:25, 21:25, 14:25).

SVG: Michael Wright, Blake Leeson, Lorenz Karlitzek, Simon Torwie, Xander Ketrzynski, Oskar Espeland - Thomas Worsley (libero) oraz Theo Mohwinkel, Joscha Kunstmann.

Aluron CMC: Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Jurij Gladyr, Aaron Russel - Luke Perry (libero).