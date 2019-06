Serbscy siatkarze pokonali w Ottawie Kanadyjczyków 3:2 w meczu kończącym drugą rundę fazy interkontynentalnej Ligi Narodów i awansowali z 14. na 10. miejsce w tabeli. Polacy, którzy w minionym tygodniu rywalizowali w Ningbo, utrzymali siódmą pozycję.

Polacy w Ningbo wygrali z Chińczykami na zakończenie turnieju / fivb /

Serbowie, pokonując w niedzielę gospodarzy turnieju w Ottawie, odnieśli dopiero drugie zwycięstwo w rozgrywkach. Kanadyjczycy mają na koncie cztery wygrane i dwie porażki, co daje im szóstą lokatę. Polaków, którzy mają taki sam bilans, tracą do nich jeden punkt.



Biało-czerwoni w Ningbo ulegli Francuzom 1:3, następnie pokonali w takim samym wymiarze Bułgarów, a z Chińczykami wygrali 3:0.



W przyszłym tygodniu drużynę trenera Vitala Heynena czeka występ w irańskiej Urmii, gdzie zmierzy się z Rosjanami, gospodarzami oraz Kanadyjczykami.



Jedyną niepokonaną ekipą w stawce pozostaje Brazylia.



W drugiej edycji LN, która rok temu zastąpiła Ligę Światową, bierze udział 16 ekip, podzielonych na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Do drugiej zaliczane są: Australia, Bułgaria, Kanada i Portugalia.



Stali uczestnicy maja pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz.





Wyniki:

Tokio, Japonia

Niedziela Argentyna - Brazylia 2:3 (20:25, 25:21, 28:26, 23:25, 12:15); Japonia - Iran 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)

Sobota Argentyna - Iran 1:3 (19:25, 25:20, 22:25, 32:34); Japonia - Brazylia 0:3 (22:25, 19:25, 21:25)

Piątek Brazylia - Iran 3:2 (23:25, 25:16, 21:25, 33:31, 15:10); Japonia - Argentyna 3:0 (25:16, 25:16, 33:31)





Ningbo, Chiny

Niedziela Chiny - Polska 0:3 (22:25, 13:25, 15:25); Bułgaria - Francja 3:2 (18:25, 23:25, 25:21, 25:23, 15:11)

Sobota Polska - Bułgaria 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:20); Chiny - Francja 0:3 (16:25, 23:25, 20:25)

Piątek Francja - Polska 3:1 (28:26, 25:23, 24:26, 25:20); Chiny - Bułgaria 3:0 (26:24, 25:20, 25:17)





Ufa, Rosja

Niedziela Rosja - Włochy 3:0 (29:27, 25:16, 25:18); Portugalia - USA 1:3 (20:25, 25:22, 22:25, 17:25)

Sobota Rosja - USA 3:0 (25:22, 25:19, 25:15); Włochy - Portugalia 3:0 (25:13, 25:20, 25:11)

Piątek Włochy - USA 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23); Rosja - Portugalia 3:0 (25:19, 25:22, 25:20 )





Ottawa, Kanada

Niedziela Serbia - Kanada 3:2 (25:17, 24:26, 25:21, 26:28, 15:12); Australia - Niemcy 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)

Sobota Serbia - Australia 3:2 (22:25, 14:25, 25:21, 25:21, 15:9); Kanada - Niemcy 3:2 (23:25, 29:27, 25:18, 23:25, 15:12)

Piątek Kanada - Australia 3:0 (25:23, 25:17, 25:18); Niemcy - Serbia 3:2 (25:20, 16:25, 26:28, 26:24, 15:9)