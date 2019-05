Po turnieju w Opolu i trzech rozegranych meczach nasze siatkarki mają przed sobą kolejne wyzwania związane z Ligą Narodów. Tym razem powalczą w holenderskim Apeldoorn z Bułgarkami, Brazylijkami i Holenderkami. Początek dzisiejszego starcia z Bułgarią o 16:30.

Trener Jacek Nawrocki i jego podopieczne / Krzysztof Świderski / PAP

Polki do Holandii poleciały już w sobotę. Na pokładzie samolotu zabrakło rozgrywającej Joanny Wołosz. Jej miejsce w składzie zajęła Julia Nowicka. Wołosz ma za sobą najdłuższy i najbardziej męczący sezon klubowy spośród wszystkich naszych reprezentantek. Jej absencja jest więc zrozumiała. Trener Jacek Nawrocki chce, by jedna z liderek kadry miała czas na odpoczynek. Rozgrywająca Imoco Volley Cogneliano dostała dwa tygodnie urlopu. Nowicka z kolei wraca do składu po kontuzji stawu skokowego.

Turniej w Apeldoorn biało-czerwone rozpoczną od bardzo ważnego starcia z Bułgarkami. Polska, Bułgaria, Tajlandia i Belgia to drużyny, które nie mają pewnego miejsca w Lidze Narodów na kolejny sezon. Najsłabsza drużyna tabeli spośród tego grona wypadnie w kolejnym sezonie z rozgrywek. Dlatego starcie z Bułgarkami będzie tak istotne. Polska ma na razie 7 punktów na koncie. Bułgaria tylko 1. W Opolu nasze dziewczyny co prawda przegrały 2:3 z Włoszkami, ale pokonały później Niemki i Tajki. Bułgarki w pierwszym tygodni zanotowały komplet porażek. Urwały punkt Belgijkom, a poza tym przegrały z Japonkami i Amerykankami. Biało-czerwone na pewno stać na to, by przedłużyć serię porażek reprezentacji Bułgarii.

Najbardziej wymagającym meczem będzie dla Polek czwartkowe starcie z Holenderkami. "Pomarańczowe" zagrają u siebie w najmocniejszym składzie. To jedna z najlepszych drużyn globu. Przed rokiem Holenderki zajęły 4. miejsce na Mistrzostwach Świata. Brazylia to także mocny zespół, ale w ostatnim czasie nie odnoszący znaczących sukcesów. Przed tygodniem na turnieju rozgrywanym w Brazylii gospodynie dość niespodziewanie przegrały np. z Dominikaną.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Apeldoorn:

Rozgrywające: Julia Nowicka, Marlena Pleśnierowicz.

Przyjmujące: Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Olivia Różański, Magdalena Stysiak.

Atakujące: Monika Bociek, Malwina Smarzek.

Środkowe: Klaudia Alagierska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agnieszka Kąkolewska, Kamila Witkowska.

Libero: Paulina Maj-Erwardt, Maria Stenzel.

Program spotkań w Apeldoorn:

wtorek

Polska - Bułgaria (16.30)

Holandia - Brazylia (19.30)

środa

Polska - Brazylia (16.30)

Holandia - Bułgaria (19.30)

czwartek

Polska - Holandia (16.30)

Brazylia - Bułgaria (19.30)